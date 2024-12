Campionato di Eccellenza: recupero dell'ottava giornata, sfide cruciali per la salvezza

Il campionato di Eccellenza manda in scena nel weekend che è alle porte il recupero dell’ottava giornata. I risultati di mercoledì hanno ridato entusiasmo a Russi e Reno, che diventano le squadre del momento.

Solarolo-Reno. Domani, alle 15, all’Arboscelli, la Reno, uscita dalla zona calda grazie anche alla vena del bomber Filippi (9 reti), cercherà di dar seguito alla vittoria di mercoledì nel recupero contro il Faenza, per allungare il passo e lasciarsi definitivamente alle spalle la zona pericolo, che ora dista 3 lunghezze. D’altro canto, il Solarono, che sarà privo dello squalifciato Mengozzi, sta vivendo un momento difficile (4 punti nelle ultime 5 gare), che poi si riflette nella quattordicesima posizione in classifica, a -2 dalla salvezza.

Osteria Grande-Sanpaimola. Domani alle 15, sul sintetico del ‘Ferrante Ungarelli’ di Granarolo Emilia, la formazione di San Patrizio, per la prima volta in grado di respirare fuori dalla zona playout, gioca col morale alto e una serie aperta di 5 risultati utili consecutivi. L’avversario è tuttavia un brutto cliente, ovvero la matricola bolognese, reduce peraltro da 5 risultati utili di fila.

Vis Novafeltria-Massa Lombarda. Domani, alle 14.30, al Comunale di Secchiano, il Massa Lombarda – terzultimo della classe a quota 16, a 6 lunghezze dalla zona salvezza – cerca un immediato riscatto dopo il doloroso ko interno contro il Sant’Agostino nel recupero di mercoledì. Il match diventa importantissimo in chiave salvezza, dal momento che, l’undici di Novafeltria, staziona a quota 12, cioè un gradino sotto ai bianconeri, in piena zona retrocessione.

Russi-Sant’Agostino. Domenica, al’ Bucci’, alle 14.30, i falchetti, risaliti al 13° posto con 17 punti, a -1 dalla zona salvezza, scendono in campo col vento in poppa, dopo 2 vittorie consecutive su Cava Ronco e Solarolo. Gli estensi invece, reduci dal successo corsaro di Massa Lombarda e dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Granamica, viaggiano in ottava posizione con 21 punti, ma non possono dormire sonni tranquilli.

Castenaso-Faenza. Domenica, alle 14.30, al ‘Negrini’, c’è una montagna da scalare per l’undici manfredo. La formazione biancoazzurra, ultima della classe a -4 dalla zona playout e reduce da 3 ko consecutivi, rende visita infatti alla seconda forza del campionato, tutta protesa all’inseguimento della capolista Tropical Coriano. I felsinei hanno solo 3 punti di ritardo dalla vetta e in casa hanno concesso punti solo a Mezzolara (1-1) e Tropical Coriano (0-2).

Le altre gare. Domani: Medicina-Mezzolara, Pietracuta-Granamica, Sampierana-Cava Ronco; domenica: Tropical Coriano-Gambettola.