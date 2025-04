Campionato di Eccellenza: sfide decisive prima della sosta per Pasqua e Torneo delle Regioni

Terzultima giornata del campionato di Eccellenza con fischio di inizio alle 15 su tutti i campi. A seguire due domeniche di sosta per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua. Si tornerà in campo domenica 27 aprile.

Angelana-Terni Fc: vietato sbagliare per i giallorossi di Recchi tra le mura amiche al cospetto di un Terni Fc ormai ad un passo dalla salvezza.

Castiglione del Lago-Atletico Bmg: punti cercasi per i padroni di casa per migliorare il piazzamento nella griglia playout. Al Giommoni torna da grande ex Farsi, sulla panchina della Bmg, con la salvezza ormai in tasca.

Città di Castello-Narnese: con ogni probabilità i tifernati non scenderanno in campo per la seconda volta di fila. Vittoria per 3-0 a tavolino in vista, dunque, per la Narnese e conseguenze per il Città di Castello.

Olympia Thyrus-V.A. Sansepolcro: big match di giornata. La capolista, dopo le polemiche seguite alla sfida con il Pierantonio, fa visita ad un’Olympia Thyrus che vuole chiudere la stagione in zona playoff.

Pierantonio-Ellera: al Marinelli va in scena una sorta di spareggio per l’ultimo posto utile in zona playoff. Padroni di casa con la rosa ridotta all’osso fra infortuni e squalifiche.

Pietralunghese-Cannara: un anno fa esatto questa sfida valeva la coppa di Promozione. Oggi entrambe si giocano i playoff. Anzi, i rossoblù di Ortolani, continuano a fare anche un pensierino alla vetta.

Tavernelle-Pontevalleceppi: per i gialloverdi del grande ex Ciucarelli, vincere vorrebbe dire ipotecare la salvezza. Un ko, d’altro canto, per il Pontevalleceppi, significherebbe playout praticamente certi.

Umbertide Agape-Bastia: al Morandi in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Conta solo vincere per entrambe.