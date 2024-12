Campionato di Eccellenza: tour de force per le squadre ravennati con 3 partite in 8 giorni

Comincia oggi il weekend del campionato di Eccellenza con le gare del 17° turno, ma, per tutte le ravennati, inizia anche un intenso tour de force di 3 partite in 8 giorni per via dei recuperi della giornata n.16 che si giocheranno mercoledì alle 20.30 (Massa Lombarda-Sant’Agostino, Reno-Faenza e Solarolo-Russi).

Oggi intanto l’antipasto è determinato da Sampierana-Solarolo e dallo scontro al vertice Tropical Coriano-Medicina. Sul sintetico del ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno (fischio d’inizio alle 15), il Solarolo rende visita oggi alla quarta forza del campionato che, con 27 punti, guarda con interesse la vetta, distante 6 lunghezze. Il Solarolo invece deve guardarsi alle spalle. Esaurito il tesoretto di inizio stagione, la classifica (benché con una gara da recuperare) dice ora 12° posto in coabitazione col Sanpaimola, e dunque zona playout.

Domani, alle 14.30, al Comunale di Gambettola, si troveranno di fronte due ‘formichine’, capaci di subire poco, ma anche di segnare col contagocce. I padroni di casa, partiti con ambizioni di vertice, si ritrovano all’8° posto con 21 punti, a -6 dalla zona playoff. L’undici di Sant’Alberto è invece in ripresa ed è appena uscito dalla zona calda, con la prospettiva di un campionato senza troppi patemi, sorretto magari dai gol del bomber Filippi (7).

Il derby di giornata è in programma domani, alle 14.30, al ‘Buscaroli’ di Conselice, e mette in palio punti importanti per la salvezza. I padroni di casa vengono da 4 risultati utili consecutivi e sono annunciati in salute, ma – tredicesimi con 16 punti – devono uscire dalla zona playout. Il Massa, che con 3 punti in meno sta peggio in classifica, viene però da 2 vittorie di fila e sembra aver trovato la via della risalita.

Domani, al ‘Bucci’, con fischio d’inizio alle 14.30, va in scena una sorta di testacoda. I falchetti, che inseguono la vittoria da 6 turni, sono penultimi, in zona retrocessione, a quota 11, a -1 dalla zona playout, ma anche con una gara in meno. L’undici di mister Ferrario non può andare troppo per il sottile e non può farsi impressionare da un Cava Ronco che, 7° a quota 21, ha appena sconfitto il Gambettola, interrompendo una serie negativa di 4 ko di fila.

Domani, alle 14.30, al ‘Neri’ va in scena un altro testacoda. Nonostante l’ultimo posto a quota 9, e nonostante il ko contro il Massa Lombarda che ha interrotto una striscia positiva di 6 risultati utili, i manfredi sono vivi e affrontano senza paura la terza forza del girone B. I numeri del Mezzolara, che è a -5 dalla vetta, ha perso solo una volta e vanta il miglior attacco con 27 reti, sono tuttavia di grane impatto.

Sugli altri campi: Castenaso-Vis Novafeltria, Osteria Grande-Pietracuta, Sant’Agostino-Grammatica.