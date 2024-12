Campionato di Eccellenza: Zola Predosa sfida Vianese, Castenaso contro Pietracuta

Sedicesima giornata di andata oggi, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone A, la terza della classe Zola Predosa vuole continuare a sognare: nonostante sia partito per salvarsi, il team guidato da Nicola Zecchi si sta rendendo protagonista di una stagione perfetta (sette vittorie e altrettanti pareggi) e l’obiettivo è quello di riuscire ad uscire indenne anche oggi dal difficile terreno di gioco della corazzata Vianese.

Nel raggruppamento B, la seconda forza del campionato Castenaso (che avendo una partita da recuperare potrebbe essere addirittura prima) è attesa dal difficile impegno sul campo della quarta della classe Pietracuta mentre il Mezzolara – terzo e a tre lunghezze dalla vetta (a una dal Castenaso) – cercherà di regolare tra le mura amiche il Sanpaimola.

Il Medicina Fossatone farà di tutto per riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro il Castenaso nel match casalingo contro la sorpresa di questo campionato Sampierana mentre a Granarolo c’è attesa per il derby tutto bolognese tra il Granamica, in piena bagarre per non retrocedere, e la neopromossa Osteria Grande.