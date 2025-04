Campionato di Promozione: Scontri decisivi per Fermignanese e Jesina

Come da regolamento le ultime due partite vengono giocate in contemporanea e quindi oggi nel campionato di Promozione scendono in campo alle ore 16 tutte e 16 le squadre.

Fermignanese-Jesina. Scontro al vertice. Jesina capolista a quota 52, dietro la Fermignanese a meno 1. Alessio Monceri, diesse della Fermignanese: "I ragazzi (foto la squadra) si sono meritati sul campo di giocare una sfida così importante, sono orgoglioso di tutti loro a partire dal mister e il suo staff con a seguire tutte le restanti componenti. Sono convinto che anche i nostri tifosi coloreranno di bianco blu il comunale e saranno la spinta necessaria per portare a casa una vittoria. Io e tutta la società siamo convinti che si possa fare davvero. Alla fine della partita tireremo le somme. Assenti per squalifica: Giovanelli e Cantucci: l’arbitro a Lunano è stato eccessivo sulla decisione di Cantucci in quanto non aveva visto nulla e Giovanelli al primo fallo è stato ammonito. Ma non ci sono scusanti chi giocherà al posto loro farà di certo una gran partita". Mirco Omiccioli mister della Jesina: "Partita importante e molto difficile troveremo una squadra forte e in grande salute perciò per ottenere un risultato importante dovremo fare una grande prestazione. La Fermignanese è una squadra molto compatta che prende pochi gol e che riparte molto bene perciò dovremmo fare una partita molto intelligente. Tutti a disposizione". Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

S.Orso-Gabicce Gradara. Il diesse del S.Orso Ruggieri così presenta il derby: "Match fondamentale per noi per cercare di evitare i play out. Affronteremo il Gabicce che sta disputando un ottimo campionato. Servirà un’altra ottima prestazione dopo la vittoria di Pergola consci però del valore dei nostri avversari". L’allenatore del GabicceGradara Capobianco dice: "Vogliamo chiudere bene la stagione, onorare l’impegno al meglio così come l’anno scorso hanno giustamente fatto le squadre che abbiamo affrontato nel caldo finale che per noi ha avuto l’epilogo dei playout. Schiererò la migliore formazione possibile con il giovane Matteo Remedia tra i pali, molto bravo e che merita una chance. Il nostro obiettivo è confermare l’attuale posizione di classifica".

Sassoferrato-Lunano è presentato dal diesse del Lunano Matteo Dominici: "Oggi saremo ospiti del Sassoferrato, loro cercheranno di uscire dal campo con i tre punti per avere la possibilità di disputare i play out, noi siamo già salvi ma non molleremo un centimetro, cercheremo di dare continuità ai risultati con l’obiettivo di finire la stagione nel miglior piazzamento possibile".

Vismara-Tavullia Valfoglia. "Arriviamo a questo penultimo appuntamento – spiega il dg del Tavullia V. Andrea Rossi – con la serenità di chi ha raggiunto il suo obiettivo. Motivo questo che dovrebbe consentire alla squadra di interpretare una gara senza particolari tensioni e preoccupazioni di classifica, ma con la voglia e determinazione di affrontare un derby nel giusto modo. Motivazioni da unire alla consapevolezza che di fronte ci troveremo una squadra organizzata e forte che vorrà a tutti i costi centrare i play-off".

Biagio Nazzaro-Pergolese. La ‘Volante’ cercherà oggi di riportare a casa il miglior risultato, ci vorrà l’impresa.

Barbara Monserra-Villa S.Martino. Anche questo sarà un bel match, da tripla.

Le altre gare: Appignanese- Vigor Castelfidardo; Moie Vallesina- Marina.

Amedeo Pisciolini