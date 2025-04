Campionato di seconda categoria. Molti giochi sono ancora da fare

Arezzo, 08 aprile 2025 – Nel Girone I di Seconda Categoria, quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare, la griglia dei playout è ancora tutta da definire, con tre valdarnesi in lotta. Domenica scorsa il Pestello ha sbancato il campo del Badia Agnano con un pesante 3-1 e mette in cassaforte la certezza matematica di giocarsi i playout salvezza in casa, ma senza ancora conoscere l’avversario. Serviva una vittoria per evitare il rischio sorpassi e la risposta è stata immediata. Due gol lampo di Raspanti nei primi minuti mettono subito in discesa la sfida, poi i padroni di casa accorciano su rigore nel finale ma, sempre dagli undici metri, il Pestello chiude la gara allo scadere. Tre punti d’oro e un obiettivo centrato: giocarsi la permanenza tra le mura amiche il 27 aprile. Davanti e alle loro spalle però il caos regna sovrano. Il Laterina passa 2-1 ad Arezzo contro una Fortis già salva, grazie alle reti di Amedei e Billi, e scavalca così in classifica il Poppi (12°), battuto 3-1 dal Fratta Santa Caterina. Entrambe sono ora a 33 punti, ma con gli scontri diretti favorevoli al Laterina, 11° in classifica.

La classifica dice: Laterina 11° a 33 punti; Poppi 12° a 33; Pestello 13° a 28; Badia Agnano 14° a 25; San Marco La Sella 15° a 25 e Terontola 16° già retrocesso con 11 punti. Nell’ultima giornata il Pestello affronterà il Montemignaio, ma l’attenzione sarà tutta sugli incroci che coinvolgono Badia Agnano e San Marco La Sella: le due squadre a quota 25 si sfideranno rispettivamente contro Laterina e Fratticciola. E occhio alla "forbice": se tra l’11ª e la 15ª o tra la 12ª e la 14ª si aprisse un divario di 10 punti, alcuni playout potrebbero non disputarsi. Nel frattempo, in zona tranquilla, nel Girone I il Bucine osserva tutto dall’alto del suo settimo posto a quota 39 punti, ormai salvo da settimane. Gli ultimi 90 minuti si preannunciano comunque infuocati. Il destino delle valdarnesi ai playout non è ancora scritto e si preannuncia un finale di campionato al cardiopalma. La stagione si sta infatti per concludere e per diverse squadre il destino non è ancora scritto. Sono molte le compagini valdarnesi che vivranno questa settimana con adrenalina pura. Saranno sedute di allenamento molto intense per arrivare preparati agli ultimi 90 minuti del campionato regolare. Poi, per qualcuno, ci sarà l’appendice degli spareggi.