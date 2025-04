Campionato di Terza Categoria: Buonconvento e Montepulciano Stazione in corsa per il titolo

Continuano a vincere le due battistrada del girone senese del campionato di terza categoria, per cui, a tre giornate dalla fine, il Buonconvento mantiene i suoi cinque punti di vantaggio sul Montepulciano Stazione: i bianconeri hanno espugnato il non facile terreno di gioco del Castellina Scalo per 1-0 (rete di Basla), mentre il ‘Trenino’ ha battuto in casa il Monticchiello per 2-1 (doppietta di Mazzolai, di cui uno su rigore, e rete di Biagiotti per gli ospiti).

Play-off sempre più a rischio: ora al terzo posto resta solo il Quercegrossa che deve recuperare tre punti al Montepulciano Stazione negli ultimi 270’. Altrimenti niente play-off! I rossoblù hanno vinto per 5-1 in casa della Virtus Biancoazzurra, grazie ad una tripletta di Osti e ad una rete a testa di Pianigiani e Crocetta. Per i valdelsani ha segnato Venuto. Il resto è accademia, calcio di fine stagione, in cui si onorano i valori più alti dello sport.

Lo Sporting Gracciano ha battuto in casa per 4-0 il Geggiano andando in rete con Cellesi (due volte), Grassini e Matteucci. L’Agrestone è andato a vincere a Chiusdino per 3-2 (Fazzuoli, Feti e Castaldo da una parte e Kamara e Bella dall’altra) così come il Pievescola ha espugnato Sant’Albino per 3-0 (doppietta di Spedale e gol di Dia). Bel 2-0 casalingo del Rapolano sulla Montanina (rete di Centi e autogol) e pareggio per 1-1 tra Ancaiano e Monteriggioni (Pieri e Gagliardi i marcatori).

Nel girone aretino la Virtus Chianciano ha vinto per 3-0 a Tregozzano e può ancora sognare i play-off: protagonista Bonaventura, autore di una tripletta. Lo stesso risultato di 3-0 ha caratterizzato il derby tutto senese, a favore del Petroio in casa del Montallese: Maccioni, Posani e Lorenzini i realizzatori del tris blucerchiato.

Giuseppe Stefanachi