Campionato e Coppa, Fani può cercare il double

Il passo falso registrato nell’ultimo turno di campionato in casa del Grassina per 1-0 non cancella certo l’ottimo campionato disputato fin qui dalla Castiglionese di Roberto Fani. La società viola infatti guida il girone B di Eccellenza con i suoi 30 punti con una lunghezza di margine sulla prima inseguitrice che risponde al nome della Colligiana. Tra l’altro la fine dell’anno è coincisa anche con il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Certaldo che ha permesso di accedere alla semifinale in casa della Sestese il prossimo 8 gennaio.

Prima però il ritorno del campionato dopo la pausa natalizia con l’ostica sfida interna contro la Sinalunghese. Due partite da non fallire per coltivare i sogni (legittimi) di uno storico double per la squadra viola. Tra l’altro il 2025 oltre a portare in dote certi esami porterà in regalo anche il nuovo Faralli. Entro la fine di gennaio per l’appunto saranno ultimati i lavori di rifacimento del manto erboso ibrido (sintetico e naturale) dello stadio comunale di Castiglion Fiorentino che di fatto cambierà volto e diventerà uno degli impianti sportivi all’avanguardia nel panorama aretino per dimensioni e appunto qualità del tappeto erboso. Un altro tassello per provare a non smettere di sognare.