Campionato Juniores. Casale Fattoria regge l’urto nella sfida contro il Vernio

Soffre più del previsto la capolista Casale Fattoria 2001 nel vincere fra le mura amiche la sfida contro il Vernio, terzultima forza del campionato Juniores provinciale. La prima della classe si impone 1-0 con gol di Cecchi e mantiene il punto di vantaggio sulla Pietà 2004 che invece pare in un momento di grande slancio, come testimoniato dall’8-2 rifilato al Settimello sul campo del Neto. Qui Giraldi firma una tripletta, Innocenti e Bacarelli una doppietta e Zanni chiude i conti. La lotta per il titolo e la promozione finisce qui. Perché la Virtus Comeana nonostante il 4-0 interno al Martini rifilato al Chiesanuova, ha ben nove punti di ritardo sulla capolista. A trascinare i medicei è la doppietta di Dulislami. Da segnalare inoltre il 5-4 esterno pirotecnico del Tobbiana sul campo del Tavola e 4-1 del Montemurlo Jolly al Conti sulla Galcianese con doppietta di Vivarelli. Querce - Mezzana finisce 0-0, il Prato Nord batte 4-1 al Galleni la Valbisenzio Academy.