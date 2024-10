Campionato juniores, è successo a Pavia. Sei rigori e un mister espulso: arrivano i carabinieri

Caos... calmo a Pavia, dove nel weekend si è disputato il match valido per l’ottava giornata del campionato Juniores Èlite, girone E, fra i padroni di casa e il Rozzano. E’ successo di tutto in campo e fuori nella sfida fra la terza e la quarta forza del torneo, con il pirotecnico risultato finale di 4-3 per il Pavia. Addirittura sei i calci di rigore assegnati dal direttore di gara (ben quattro nel primo tempo, due per parte), l’allenatore degli ospiti espulso durante l’intervallo dopo aver chiesto chiarimenti all’arbitro, il secondo tempo cominciato solo quando il mister si è allontanato dall’area tecnica raggiungendo gli spalti, e addirittura nella ripresa l’arrivo dei carabinieri che hanno chiesto i documenti (che però erano ancora nello spogliatoio dell’arbitro) proprio all’allenatore espulso. Dopo i controlli, qualche minuto di confusione, e altri due rigori assegnati dall’arbitro, le forze dell’ordine sono andate via.