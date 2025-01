Campionato Juniores. Il Viareggio si aggiudica il derby col Camaiore

Nazionale. Un gol per tempo, rispettivamente di Condè e di Biagi su azione d’angolo, per il 2-0 del Seravezza Pozzi sul Tuttocuoio. "Prestazione positiva" assicura Massimo Taurino.

Classifica: Fezzanese 36; Tau 33; Livorno e Grosseto 31; Seravezza Pozzi 27; Pistoiese 24; Follonica-Gavorrano 21; Prato e Figline 16; Zenith Prato e Città di Pontedera 14; Ghiviborgo 7; Tuttocuoio 1.

Regionale Elite. Il Forte liquida 4-0 il San Giuliano. Sugli scudi Giancarlo Casani con una tripletta, di Deba il centro che sblocca la partita. "Successo importantissimo - sottolinea Sergio Ridolfi -. Nella ripresa ci siamo scatenati".

Classifica: Sestese 53; Affrico 40; Fucecchio 36; Lastrigiana e Perignano 34; Maliseti Seano 33; Cecina e Bellariva 30; San Giuliano 26; Lampo Meridien 24; Forte dei Marmi 2015 23; Bibbiena 22; Arezzo Academy 18; Firenze Ovest 17; Pontassieve 14; Atletico Piombino 3.

Regionale. Colpo del Lido per 3-1 sul campo del Capostrada. Alla doppietta di Pagano su aggiunge l’acuto di Lari. "Prestazione di carattere. Tre punti che ci permettono di accorciare le distanze dalla zona salvezza", commenta Daniele Del Chiaro. Vince anche il Capezzano Pianore per 2-1 sulla Larcianese. Decisivi Boraschi e Guidi. "Siamo contenti, ma siamo anche in ansia per il grave infortunio subito da Guidi nell’azione del gol", sottolinea Gian Luca Di Cola. Cede 3-1 il Pietrasanta contro il Pieta 2004. Vano il centro di Andreazzoli. "Abbiamo a lungo messo sotto la capolista. La prestazione c’è stata", dice Luigi Troiso.

Classifica: Pieta 2004 55; Atletico Lucca 51; Montelupo 42; Csl Prato 39; Montecatini 36; Pietrasanta 32; Capezzano Pianore 31; San Marco 30; Folgor Marlia e Larcianese 28; Lunigiana-Pontremolese e Capostrada 23; Poggio a Caiano 21; Lido 19; Lanciotto 18; Quarrata e Academy Porcari 14.

Provinciale Lucca. Il Viareggio passa a Camaiore 3-2. Doppio Del Tessa e Barsotti per il momentaneo 3-0 delle zebre "Primo tempo molto positivo - dice Valerio Fommei -. Successo legittimo".

Classifica: Viareggio e Castelnuovo Garfagnana 42; Valle Ottavo 40; Camaiore 28; Vorno e Montecarlo 26; Pieve Fosciana e Segromigno 25; San Macario 24; Galleno 17; Barga e Capannori 7; Pieve San Paolo 6; Polo Lucchese 4.

Provinciale Massa. Il Real Forte vince 2-1 a Massarosa. Ci pensano Cappè e Bacci, dopo il centro di Di Clemente. "Con questa siamo a 8 successi consecutivi" sottolinea Daniele Maiolani. "Non meritavamo di perdere al 93’" dice, di contro, Stefano Maffei. Lo Stiava va sotto, ma alla fine pareggia 3-3 contro il Ricortola. A segno Bertaccini, Milani e Lucchesi.

Classifica: Real Forte Querceta 41; Don Bosco Fossone 35; Massese e Carrarese Giovani 34; Serricciolo 30; Romagnano 26; Montignoso 22; Massarosa 20; Tirrenia e Villafranchese 16; Atletico Carrara 14; Ricortola 12; Stiava 8; San Lazzaro Lunigiana 6.

Sergio Iacopetti