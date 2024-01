Campionato juniores provinciali. Goleada 2024 di Casale Fattoria e Pietà

Casale Fattoria e Pietà riprendono da dove avevano lasciato nel campionato Juniores provinciali. Entrambe le capolista vincono nel primo match del nuovo anno con due goleade. Il risultato più rotondo è quello del Cf 2001 che si impone al Becheroni de La Querce col punteggio di 7-0. I rossoblù vedono andare a segno tre volte Assouan, due volte Cieri e una volta a testa Lai e Iacolino. La Pietà 2004 vince 4-1 allo Scirea di Chiesanuova. In questo si registra la doppietta di Innocenti e i gol di Giraldi e Mazzinghi. Per i padroni di casa a bersaglio Sensoli. In classifica le due capolista hanno sei punti di vantaggio sulla Virtus Comeana che al Martini vince di misura 1-0 nello scontro diretto con la Valbisenzio Academy. Il gol partita è di Marvataj. Chi sembra fuori dalla corsa per il titolo e per i regionali è il Tobbiana nonostante il 2-0 all’Aiazzi rifilato al Vernio. Gli altri risultati: Mezzana - Galcianese 3-5 e Jolo - Tavola 2-2. In gol Benassai, Shpati, Bozzoni e Kopshti.