Campionato Juniores regionale. Il Forte dei Marmi mette la vetta nel mirino

Per quanto riguarda la Juniores, nella settimana che ha preceduto il Natale, si è giocato solo nel campionato Regionale, dove comunque le squadre versiliesi sono grandi protagoniste. Chiude il 2023 alla grandissima il Forte dei Marmi 2015, che conquista l’ennesimo consecutivo successo. Stavolta a cadere sotto i colpi dei ragazzi di Giacomo Vannoni è l’Atletico Lucca. Marcucci, Luchini e Fiaschi per il 3-1 finale. Adesso la vetta dista solo 1 punto. "Grande prestazione – sottolinea Lorenzo Cortopassi – adesso possiamo veramente sognare. Non ci precludiamo limiti". Bel successo del Capezzano Pianore che sbanca Porcari 4-3. Decisive le reti

di Bartoli, Pighini, Domenici

e Moriconi. "Tre punti fondamentali" li definisce Gianluca Di Cola.

Il Lido di Camaiore fa 2-2 a Pescia, ma si mangia le mani.

"Partita giocata con troppa sufficienza – sbotta Daniele Del Chiaro – decisamente un passo indietro rispetto alla bella partita giocata contro

il Montecatini. Partita lenta, brutta e dove si è giocato troppo poco". Lido due volte sotto, ma comunque sempre capace di rientrare, prima con Scognamiglio e poi, proprio

al 90’, con Piciullo su assist

di Quagliozzi. Infine continua

il calvario del Camaiore.

A Quarrata è 1-5.

Classifica: Lampo Meridien 26; Forte dei Marmi 2015,

Quarrata e Atletico Lucca 25; Capostrada Belvedere 24; Capezzano Pianore 23; Montecatini 19; Larcianese 18; Academy Porcari e Folgor Marlia 17; Lido di Camaiore, Casalguidi e Don Bosco Fossone 16; Pescia 7;

Camaiore 2.

Sergio Iacopetti