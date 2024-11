Campionato Msp. Il Beyfin travolge l’All Beck’s. Perde terreno il Mezzana Club

Resta solo il Beyfin a punteggio pieno in vetta alla classifica del campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. La capolista della massima serie vince in goleada per 7-1 contro l’All Beck’s e si porta a quota 12 punti, frutto di 4 vittorie su altrettanti match disputati.

In classifica la prima della classe ha due punti di vantaggio sugli inseguitori del Real Pavo, reduci a loro volta da un successo, quello rifilato per 5-0 ai Fedelissimi. Questa era una gara che metteva in palio la seconda piazza, visto che prima del match entrambe le squadre erano a pari punti. Ora il Real è secondo, mentre i Fedelissimi si ritrovano in terza piazza assieme al Manchester. Quest’ultimi agganciano il gradino più basso del podio imponendosi di misura 4-3 sul Chelsea Fc.

Chi perde terreno in classifica è il Mezzana Club sconfitto 2-1 dall’Fc Hlb. Ko anche i Real Colizzati battuti 5-2 dalla Soccer Guglia.

Il quadro di giornata si chiude col 6-4 dell’Hellas ai danni del Somos Estos. Passando alla serie C, sono due le squadre a punteggio pieno: il Real Dumanez e l’Invictus. Quest’ultimi centrano il quarto successo consecutivo superando con un 6-2 tennistico lo Sbancatore, mentre il Real si impone 8-1 a Mezzana contro la Nuova San Giorgio nel big match di giornata contro la terza della classe.

In classifica le due capolista hanno tre punti di vantaggio proprio sulla Nuova San Giorgio e sull’Fgm reduce dal 3-1 rifilato ai danni del Rocca Calcio che vale l’aggancio al terzo gradino del podio.

In risalita anche il Real Baugiano che di misura supera 3-2 il Bogotà al termine di una gara molto tirata.

Sorride anche la Cantera Max che batte 5-2 il Panchester United. Infine, finisce con un pareggio, 1-1, fra Prato Ecologia e I Ragazzi del Vivaio.