Campionato nazionale. Ordine degli Ingegneri: avanti le squadre di calcio a 8 e calcio a 11

Grosseto passa le qualificazioni nei Campionati nazionali dell’ordine degli ingegneri che si sono svolti in Maremma. Ottimo risultato per le squadre di calcio a 8 e a 11 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Grosseto. Le partite si sono svolte a Grosseto, Paganico, Castiglione e Follonica. L’appuntamento per la seconda fase, sempre in provincia di Grosseto: dal 5 all’8 settembre. Nel calcio a 11 Grosseto si è piazzata quarta dietro L’Aquila, Salerno e Napoli. Nel calcio a 8 invece è arrivata dodicesima. La rosa grossetana del calcio a 11 e quella del calcio a 8. Calcio a 11: Federico Pagano, Matteo Innocenti, Andrea Pallanti, Andrea Dottarelli, Giorgio Bartalucci, Marco Pesciaroli, Daniele Caldelli, Tommaso Marconi, Luca Baldi, Marco Nicosia, Marco Rossi, Lorenzo Rigutini; Roberto Cambri, Alessandro Sartucci, Marco Bartalucci, Nicola Coppetelli, Claudio Pannozzo; Fabio Lori, Giulio Favetta, Riccardo Iannuzzi, Alberto Rabai, Riccardo Coen; Manfred Castlunger, Gianfracesco Santagati, Angelo Lupo. Allenatore Fabio Bernabini. Calcio a 8: Giuseppe Alessandro Aldinio, Dario Bernardini, Claudio Benassi, Andrea Paletti, Nicola Coppetelli, Claudio Pannozzo, Fabio Lori, Giulio Favetta, Riccardo Iannuzzi, Alberto Rabai, Riccardo Coen, Riccardo Antonelli, Andrea Speroni, Paolo Caporali, Gianluca Landini, Giordano Bartalucci; Gianfrancesco Santagati, Angelo Lupo. Allenatore Francesco Catarsi. Staff Gianluca Monaci, Massimo Bigozzi, Fabio Bernabini, Claudio Turco.