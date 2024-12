Campionato Opes Toscana Calcetto. Autofficina Salva inarrestabile. Strapazzato lo Sporting Spurs

Sesto successo consecutivo e punteggio pieno nel girone Castello dell’Imperatore di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto per l’Autofficina Salva. La capolista nella sesta giornata di campionato si impone 9-2 sullo Sporting Spurs: mattatore del match Alessio Sorisi autore di un poker che trascina la prima della classe al successo. Per la capolista a bersaglio anche Ceccarini tre volte, e gol di Biancucci e Pascarito. Per gli avversari a segno con una doppietta Geron. In classifica l’Autofficina Salva ha sei punti di vantaggio su I Diavoli dei Balcani, Chelsea e Cdp Bacchereto: tutte però devono ancora giocare il proprio match del sesto turno di campionato. I Diavoli sono attesi stasera dallo scontro diretto proprio con il Chelsea, la Casa del Popolo invece affronta a Iolo l’Akatsuki. Anche quest’ultimo è un big match visto che si sfidano seconda e quinta della classe.

Il quadro di giornata si chiude con altre due sfide in programma sui campi di Iolo dell’Opes Toscana Calcetto: i Red Phenomenal proveranno ad abbandonare l’ultima posizione affrontando i Black Devils. Poi ci sarà la partita fra Manchester e Lao Pan. In palio la lotta per il sesto posto.