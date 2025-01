CAMPIONATO. Parte la prevendita per il posticipo. Biglietti a disposizione dal pomeriggio

Parte oggi pomeriggio alle ore 14 la prevendita per la partita del Comunale contro il Pontedera, valida per la quinta giornata del girone di ritorno e in programma lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 nel posticipo serale del girone B. I titoli d’accesso saranno acquistabili con i consueti costi e nei soliti punti vendita di Arezzo e provincia, oltre che online nel sito del circuito Ticketone, dove con un account ne possono essere acquistati massimo quattro. La prevendita chiuderà alle ore 19 di domenica, mentre la biglietteria dello stadio in viale Gramsci lunedì aprirà due ore e mezzo prima del fischio d’inizio della partita.