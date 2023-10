Campionato primavera. Poker al Sassuolo dei ragazzi di Chivu. Agganciati i rossoneri (0-0 con la Roma)

La capolista ha rallentato facendosi così agganciare dai cugini nerazzurri: ieri il Milan non è andato oltre lo 0-0 in casa della Roma dopo una gara povera di emozioni ma molto fisica e in cui il palo di Zeroli ha negato la gioia ai rossoneri. Ne ha approfittato l’Inter, che grazie al poker rifilato al Sassuolo ha raggiunto in vetta il Diavolo: l’autogol di Cannavaro è stato seguito prima dell’intervallo dal 2-0 firmato Sarr, mentre nella ripresa Akinsanmiro e Kamate hanno chiuso i giochi. Ora è tempo di Youth League, con Inter-Salisburgo martedì alle 14 e PSG-Milan l’indomani alla stessa ora.