Campionato riaperto. Grifone, ora devi crederci

Dopo il "capolavoro" compiuto dal Grifone contro la Pianese in questo girone "E" sembra di essere sulle montagne russe: su e giù. Una settimana il primato si allontana e la settimana dopo il primato si avvicina: questo campionato è davvero strano caratterizzato da un gran numero di bonus e da un notevole equilibrio: per qualcuno verso il basso, per altri verso l’alto. I biancorossi di mister Malotti sono riusciti nell’impresa andando ad espugnare con pieno merito il campo della capolista Pianese. Una squadra sicuramente bizzarra quella biancorossa che riesce a prendere punti importanti con le big (Pianese e Follonica Gvaorrano) e a perdere punti importanti con le cenerentole (Cenaia e Mobilieri Ponsacco). Quando mancano quattro giornate al termine (in casa Real Forte Querceta e Orvietana, in trasferta San Donato Tavarnelle e Aquila Montevarchi) tutto è ancora in discussione per il successo finale con una classifica assai corta (Pianese 58, Follonica Gavorrano 57, Grosseto 54). E l’unica sentenza, come ha ricordato tempo fa il presidente Antonio Fiorini, la può dare soltanto la matematica. Domenica, quart’ultima giornata di campionato, arriva allo "Zecchini" l’undici del Real Forte Querceta (26 punti) ormai alle prese con i playout.