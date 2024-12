Campionato sammarinese. Il Tre Penne inizia il mercato con 5 addii

Prima di entrare a capofitto nel 2025 il Tre Penne muove già i primi passi sul mercato e lo fa in uscita, salutando cinque giocatori. Lasciano il club di Città il portiere Mattia Manzaroli, arrivato in estate con all’attivo tre presenze, il centrocampista Luca Righini, che con il club di Città ha chiuso la sua esperienza, per motivi personali, al termine di tre stagioni e mezzo condite da 27 gol e numerosi assist con la fascia da capitano nell’ultima partita. In partenza anche l’esterno Luca Cecchetti, che lascia il Tre Penne dopo due anni e, infine, si conclude l’esperienza di Paolo Campitiello e Malvin Zeka. "Siamo già al lavoro – assicura il direttore sportivo Maurizio Di Giuli – per cercare di migliorare la rosa e consegnare all’allenatore una squadra ancora più competitiva per assicurare una seconda parte di stagione da protagonisti".