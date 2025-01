I precedenti. Tra i biancorossi e l’Entella al Comunale regna l’equilibrio

Il Comunale di Chiavari per ora si è dimostrato il regno dell’equilibrio. Almeno nelle sette volte in cui, negli ultimi 56 anni, Virtus Entella e Rimini si sono affrontate. Sette i precedenti, dal 1968 a oggi. E in quella stagione, nel primo faccia a faccia tra liguri e romagnoli finì senza gol. Poi la stagione successiva il bottino finì tutto nelle mani dell’Entella. Ma il Rimini fu capace di rifarsi subito, nella annata 1970-1971 e a deciderla fu il gol di Natali. Quelli furono davvero gli anni degli incontri ravvicinati e a ripetizione. Perché Entella e Rimini si affrontarono anche nella stagione ’71-’72 e furono ancora i biancorossi a spuntarla (3-2). A far esultare il popolo biancorosso ci pensarono Garri, Menconi e Spadoni. Poi il silenzio per ben 40 anni. Nei quali Rimini ed Entella seguirono strade diverse. Per ridarsi appuntamento al Comunale di Chiavari, stagione 2011-2012. E allora fu un tripudio ligure. Una pesantissima battuta d’arresto per i romagnoli (6-2) capaci di fare male solo con Gerbino Polo e Spighi. Undici anni dopo, praticamente roba dei giorni nostri, il penultimo confronto al Comunale. Con il Rimini lanciato dai gol di Sereni e Santini. Proprio quel Santini che ora veste la maglia dell’Entella e che Piazzale del Popolo la lasciò proprio per dire sì al club ligure, pronto ad ambire alla serie B. L’ultimo faccia a faccia la scorsa stagione e anche questa volta fu 2-0, ma per l’Entella con i gol di Tascone e Tomaselli. Dicevamo della parità. Perché in queste sette gare giocate i conti sono in equilibrio con tre vittorie del Rimini, tre dell’Entella e un pareggio. Simile anche il numero dei gol realizzati: otto quelli biancorossi, 11 quelli della squadra di casa. Oggi sarà ancora una volta una partita tutta da vivere. La squadra di Gallo, con i suoi 41 punti messi insieme in 20 gare (12 in più rispetto al Rimini), non ha nessuna intenzione di fare scappare Pescara e Ternana, compagne di viaggio al primo posto della classifica del girone B. La squadra di Buscè, invece, non ha nessuna intenzione di perdere il posto conquistato a un passo dalle big proprio nella seconda parte del girone di ritorno. Sarà un match tutto da vivere, presumibilmente molto diverso da quello dell’andata nel quale il divario tra le due squadre si notò dal primo all’ultimo minuto.