Campionato sammarinese. La Folgore continua a salire, il Tre Penne frena ancora

Vincono le capolista, sale la Folgore, mentre il Tre Penne si ferma ancora. Questo e molto altro nella quarta giornata del campionato sammarinese. La Libertas infila la seconda vittoria consecutiva lasciando senza punti l’Under 22 della San Marino Academy (1-0). Decisivo il gol di Osayande, su calcio d’angolo battuto da Morelli. La giornata di sabato, poi, sarà ricordata come uno dei giorni più prolifici di calci di rigore. Due assegnati in ogni partita, ad eccezione di Cosmos-Pennarossa in cui l’unico penalty concesso vede Barbieri disinnescare il destro di Badalassi. Il match poi finirà con il poker del Cosmos (4-0) con i centri di Rosini, Ben Kacem (doppietta) e Serafini. Medesimo il risultato che conferma la Virtus in vetta, in coabitazione con Murata e La Fiorita. Nella sfida di Montecchio contro il Fiorentino i neroverdi aprono e chiudono dal dischetto: Buonocunto in avvio e Angeli in

chiusura firmano la metà della produzione di reti dei campioni di San Marino. In mezzo, gli acuti di Lombardi e Pecci. Più equilibrati gli incontri di Domagnano e Fiorentino, che fanno registrare i successi di misura di Murata e La Fiorita rispettivamente contro Juvenes/Dogana e Tre Fiori. Il destro dalla distanza di Vitaioli apre i conti. La Fiorita raddoppia al 38’ con Olcese (2-1, Manfroni accorcia le distanze). Finale thrilling tra Murata e Juvenes-Dogana. I bianconeri conquistano un calcio di rigore. Gentilini para su Teixeira. Quest’ultimo troverà comunque la zampata vincente nel finale di partita. Continua il periodo più che positivo per la Folgore infila la terza vittoria consecutiva contro il Cailungo (3-0). A segno Turrisi, Golinucci e Ura. Secondo pareggio, senza reti, per il Tre Penne che viene fermato dal Domagnano (0-0). Primo successo in campionato per il San Giovanni che affonda il Faetano grazie alla doppietta di Augusto Garcia Rufer (2-0). Il vantaggio dei rossoneri arriva al 36’: cross di Azael Garcia Rufer per il poderoso stacco di testa di Sartini che la mette all’angolino, Forconesi la tocca e la manda sul palo ma sulla ribattuta il più lesto è Augusto Garcia Rufer che gonfia la rete. Il Faetano di Ricchiuti non riesce a rimettere la gara in equilibrio e così al 75’ il San Giovanni la chiude. Azione tutta ‘in famiglia’ Garcia Rufer con Azael che pennella la punizione per il fratello Augusto che incorna.