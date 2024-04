Campionato sammarinese. Virtus e La Fiorita per lo scudetto

La lunga corsa del campionato sammarinese sta per giungere all’ultima curva. Questo fine settimana si gioca l’ultima di campionato e tutti gli occhi sono puntati sul duello tra Virtus e La Fiorita che vale il titolo. Davanti comandano sempre i neroverdi di Acquaviva, ma i gialloblù di Montegiardino sono in scia a soli due punti. La contesa però potrebbe anche protrarsi alla prossima settimana: in caso di pareggio della Virtus e vittoria della Fiorita, il titolo si deciderà con lo spareggio – in gara unica – del San Marino Stadium previsto per giovedì 25 aprile alle 20.45. Le due contendenti oggi giocheranno in contemporanea, alle 15. La capolista Virtus

sarà di scena nel suo castello, ad Acquaviva, per la sfida contro il Tre Penne. I ragazzi di Bizzotto sanno che tutto dipende da loro: se battono la squadra di Città sono campioni di San Marino per la prima volta nella loro storia. La Fiorita dovrà battere il Cailungo a Montecchio e sperare in un passo falso della Virtus.