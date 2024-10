Campionato Spezzino: Gino Hair Salon e Lakomitiv Loska a tutta forza

La Spezia, 28 ottobre 2024 – Prende il via il campionato invernale di Campionato Spezzino di calcio a 7 affiliato Aics: ben 45 squadre iscritte divise in 5 gironi.

Nella massima serie Gino Hair Salon, con la doppietta del bomber Gambino, vince in rimonta porta a casa i primi tre punti della stagione. Stesso risultato per i sarzanesi della Lakomitiv Loska: in una gara ricca di gol e sanzioni disciplinari la squadra di mister Verdini esordisce in Serie A nel miglior modo possibile. Per lo Spezia Calcio Popolare in evidenza Mattia Dani con una doppietta e Lorenzo Bussolino, migliore in campo della gara. Dinamo Spritz di misura sui neo promossi Grandi Macchine.

In Serie B, Moreni cala il poker e Quelli del Giovedì vincono su FC Pieve. Tre punti anche per Sorbolo, trascinati da Galleri Mattia autore di una doppietta, e Rainbow Melara. Si dividono a posta ND Trasporti e Alfredo Uomo.

In Serie C, Portovenere inizia bene la stagione con una netta sconfitta su Carboni Italia. In una gara molto equilibrata tra Avis Vezzano Ligure e Beverton Scoglietti, ad avere la meglio la squadra di Dennis Dova. Sagra di gol tra Terzo Mondo e BF, in evidenza le quattro reti di Turano e la tripletta di Blloum. Chiude la gara tra Bon Sti Chi e Ria Real: Angeloni trascina i graziotti alla vittoria.

Nel girone di Sarzana, nette vittorie per Arcola Fortitude, Gozzoviglio Fc e Toros. Tra i giocatori che si sono distinti maggiormente, Scolaro e Marchini dell'Arcola entrambe autori di una tripletta; il goleador Luzzoli che inizia come meglio sa fare: 4 reti.

Tra Real Prulla-Calcio Nave a vincere il derby tra quartieri sarzanesi e la squadra di Benacci per due reti ad una. Remmi a taccuino per Calcio Nave. Quattro le gare rinviate causa allerta meteo.

SERIE A

Bf Team-Gino Hair Salon 4-5

Dinamo Spritz-Grandi Macchine Fc 4-3

Spezia Calcio Popolare-Lakomitiv Loska 4-5

Fc Prati 2024-Avanti Tutta Pluriparts rinviata

SERIE B

Fc Pieve Fuoricampo-Quelli Del Giovedì 1-7

Sorbolo F.C.-Fulgor Fc 4-2

Nd Trasporti-Alfredo Uomo 4-4

The Garden-Rainbow Melara 1-4

SERIE C girone 1

Avis Vezzano Ligure-Beverton Scoglietti 4-3

Portovenere Fc-Carbonitalia 5-2

Enjoyers-Pizzeria Dal Mancio rinviata

Perffo'-Spezia 2000 rinviata

SERIE C girone 2

Terzo Mondo-Bf Team Next Gen 7-9

Leon Ponteggi-Asc Boatable 0-6

Bon Sti Chi-Ria Real 3-4

Oratorio Don Bosco-C.M.B. Technical Service F.C. rinviata

SERIE SARZANA

Arcola Fortitude-Officine Meccaniche Alberti 8-0

Gozzoviglio Fc-Laghezza 7-2

Calcio Nave-Real Prulla 1-2

New Us Tendola-Toros 0-6