Campionato Spezzino: il colpo di giornata è dello Spezia Calcio Popolare

La Spezia, 7 novembre 2024 – Conclusa la seconda giornata di Campionato Spezzino affiliato Aics; nella massima serie il colpo di giornata è dello Spezia Calcio Popolare che vince contro l'Avanti Tutta Pluriparts, squadra tra le favorite al titolo. Le doppiette di Mazzantini e Antonelli non bastano a contenere la squadra di Mister Canali; mvp della serata Bussolino.

L'attesa gara tra Gino Hair e Doi Fanti finisce in parità: a Delfini e alla doppietta di Giovannelli rispondono Capasso, Pistarino e Salerno. Primi tre punti per Bf Team ai danni di Fc Prati mentre in testa alla classifica della serie A dopo 2 giornate c'è Lakomitiv Loska che con ben otto reti si sbarazza della Dinamo Spritz. In evidenza Marco Ricci, capocannoniere del torneo.

In serie B seconda vittoria per Rainbow Melara che conquista la testa della classifica grazie alla doppietta di Lestingi.

A condividere il primo posto, Sorbolo che riesce a conquistare i 3 punti con le doppiette di Simonelli e Frateschi.

Combattuta la gara tra San Marco e FC Pieve, ad avere la meglio la squadra di Ramirez. Chiude la giornata la netta vittoria di ND Trasporti, trascinati da un incontenibile Cundumi.

Nella serie C girone 1, Avis Vezzano conquista la seconda vittoria consecutiva: tripletta di Ramacca e Carbonitalia ha la meglio su Perffo'. Prima vittoria anche per i giovani Enjoyers e Pizzeria dal Mancio.

Nel girone 2, incontenibile Leon Ponteggi su Real Bozi. Zignego cala il poker e Ria Real ha la meglio su C.M.B. Techinical Service. Mvp della gara tra BF Next Gen e Bon Sti Chi è Macchione e la squadra di casa conquistano i tre punti.

Chiude la giornata il pareggio tra Boatable e Terzo Mondo.

Nel girone di Sarzana, i due big match di giornata finiscono entrambe con lo stesso risultato: 3-3. Alla rete di Menconi e la doppietta di Biggi del Gozzoviglio, risponde Bertonati, Formicola e Vannelli.

L'altro pareggio tra la neonata Arcola Fortitude e Prulla. Prima vittoria anche per New US Tendola trascinati da Mathias Petacco autore di cinque reti. Seconda vittoria senza subire reti per Toros di Matteo Tavoni.

Iniziato anche il torneo di calcio a 5. I vicecampioni nazionali ND Trasporti, grandi favoriti per la conquista del titolo, iniziato con una vittoria schiacciante per 19-1 ai danni di Pietrini. Il bomber Azamfirei autore di ben nove reti. Equilibrata la gara tra Real Colizzati e Santa Maria: vincono i ragazzi di Battista per una sola rete di scarto.

All'esordio in un torneo organizzato da Campionato Spezzino, la Calicese non puo' nulla contro la corazzata di D'Agostino.

SERIE A

Gino Hair Salon-Doi Fanti 3-3, Lakomitiv Loska-Dinamo Spritz 8-3, Bf Team-Fc Prati 2024 5-3, Avanti Tutta Pluriparts-Spezia Calcio Popolare 5-6

SERIE B

The Garden-Sorbolo F.C. 4-6, San Marco Fc-Fc Pieve Fuoricampo 3-2, Quelli Del Giovedì-Nd Trasporti 2-9, Rainbow Melara-Alfredo Uomo 2-0

SERIE C girone 1

Italian Yacht Painting-Avis Vezzano Ligure 0-5, Carbonitalia-Perffo' 3-2, Beverton Scoglietti-Enjoyers 1-3, Pizzeria Dal Mancio-Portovenere Fc 3-2

SERIE C girone 2

Asc Boatable-Terzo Mondo 3-3, Real Bozi- Mae Paninoteca-Leon Ponteggi 5-12, C.M.B. Technical Service F.C.-Ria Real 3-5, Bf Team Next Gen-Bon Sti Chi 3-2

SARZANA

Real Prulla-Arcola Fortitude 3-3, Gozzoviglio Fc-Calcio Nave 3-3, Laghezza-Toros 0-5, Scm-New Us Tendola 2-9

CALCIO a 5

Real Colizzati-Santa Maria 6-5, Maison Rene'-Calicese 12-6, Nd Trasporti-Pietrini 19-1