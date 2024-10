Campionato Spezzino: nei quarti di finale stupisce il Rainbow Melara

La Spezia, 15 ottobre 2024 – Quarti di finale delle quattro categorie (Platinum, Gold, Silver e Bronze) del precampionato di calcio a 7 organizzato da Campionato Spezzino. Nel girone più prestigioso, il Platinum, continua a stupire il Rainbow Melara che vince per tre reti a due contro i quotati ragazzi dell' Avanti Tutta. Passano il turno anche i Doi Fanti, ben otto le reti segnate contro i Belini Frizzanti. Grandi Macchine hanno la meglio contro Nd Trasporti con due reti di scarto; vittoria facile per Lakomitiv Loska. Nel girone Gold, Real Prulla e Quelli del Giovedì conquistano il pass per la semifinale sconfiggendo rispettivamente Spezia Calcio Popolare e Cmb.

Da sottolineare le quattro reti del capocannoniere del torneo Montani del Real Prulla. Trascinati da Darli, autore di quattro reti, Fc Prati ha la meglio su Carbonitalia e si scontrerà in semifinale con Bf Team Next Gen, che con un netto 8-1 supera Sorbolo. Nel girone Silver, Portovenere, in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, cede contro Pizzeria Dal Mancio soltanto ai tiri di rigore. La tripletta di Marchi non è sufficiente ad evitare la sconfitta a Asc Boatable, passa il turno Alfredo Uomo. Infine, nel girone Bronze, Gino hair, trascinato dalla tripletta di Gambino e Cantoni, supera The Garden. Chiudono le vittorie di Enjoyers e Deportivo la Cadrega.

Girone Platinum

Avanti Tutta Pluriparts-Rainbow Melara 2-3

Grandi Macchine-ND Trasporti 6-4

Doi Fanti-Belini Frizzanti 8-3

Girone Gold

Real Prulla-Spezia Calcio Popolare 8-2

FC Prati-Carbonitalia 6-4

Quelli del Giovedì-Quelli del Giovedì 11-4

BF Team Next Gen-Sorbolo F.C 8-1

Girone Silver Alfredo Uomo-ASC Boatable 5-3

Portovenere-Pizzeria dal Mancio 4-6

Fulgor-Perffo' 1-5

Spezia 2000-Real Bozi 5-3

Girone Bronze

Deportivo la Cadrega-Terzo Mondo 6-1

The Garden-Gino Hair Salon 1-9

Bon Sti Chi-Enjoyers 1-4