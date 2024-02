Campionato Uisp. Dilaga la capolista. Torcigliano in scia

Dilaga la capolista Arena Metato che fa un sol boccone del Piano di Mommio Manu. Il 10-1 finale non lascia spazio a recriminazioni. Al festival del gol partecipano, con una doppietta ciascuno Di Bianco, Amdiaze, Barbagallo e Lelli. A segno vanno anche Bozzi e Musacchio. Per gli sconfitti sigla Lari. In scia resta il solo Torcigliano che passa 3-2 sul Lube Cucine Viareggio. La doppietta di Chicchi ed in centro di Viviani rendono vani gli acuti di Del Soldato e Raffaelli. “Eravamo molto rimaneggiati, ma con tanta grinta abbiamo portato a casa il risultato” sottolinea Andrea Giannini. In scioltezza il 2-0 del G.O.77 Passi sul Nuovo Mondo Fitness, la firma è di Cerrai in entrambe le reti. In chiave playoff colpo esterno dell’Unione Quiesa Orange che passa 3-2 sul Real Nocchi. Decidono Francesconi, Pagni e Tavernelli. Al Real non bastano i centri di Lorenzo ed Emanuele Pardini. “È stata una bella partita molto combattuta - argomenta Francesco Raffaelli del Real Nocchi -. Loro sono stati più lucidi di noi”.

Risale il Bellariviera, che con la doppietta di Silva Pedro e il centro di Molteni, supera 3-1 l’Msa Force Diavolo. Per gli sconfitti sigla Bardini. In zona playoff anche l’Mb Team dopo il 3-1 sul Villa Diletta Bayern Versilia. Signorino e doppio Bramanti per il successo. “I nostri avversari - commenta Giovanni Berlingeri dell’Mb Team - hanno provato a metterci in difficoltà, ma comunque abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco in mano ed il risultato non è mai stato in discussione. La loro rete è arrivata solo nel finale”. Rinviata per maltempo Hotel Virginia-Terrinca, mentre lo scontro playoff tra Croce Verde Discobolo e Tdl Soccer si disputerà giovedì.

Classifica: Arena Metato 34; Torcigliano 32; G.O.77 Passi 27; Croce Verde Discobolo 24; Tdl Soccer 23; Unione Quiesa Orange 22; Mb Team 21; Hotel Virginia 20; Bellariviera 19; Lube Cucine Viareggio 18; Real Nocchi 16; Msa Force Diavolo 14; Villa Diletta Bayern Versilia 13; Terrinca e Piano di Mommio Manu 10; Ctz Imballaggi Francè 7; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti