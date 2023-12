Campionato Uisp. Leoni Arcore contro Concorezzo. Monza deve vedersela con Agrate

Ancora due partite prima di archiviare il girone d’andata del campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La capolista Gost Standard Bergamo, capace di conquistare 24 punti in nove turni, potrebbe approfittare dell’ultimo turno prima della sosta natalizia per conquistare matematicamente il titolo di campione d’inverno. Un’ipotesi decisamente credibile: la prima della classe, nel posticipo della nona giornata, ha superato per 2 a 0 il Real Villasanta, titolare della terza piazza a quota 16. La primatista ha invece quattro lunghezze di vantaggio sulla Leoni Arcore, seconda in classifica e per nulla intenzionata a cedere la corona che possiede da due stagioni. Il decimo turno, integralmente in calendario oggi, potrebbe aiutare a chiarire alcuni dubbi. Bergamo affronterà a Lesmo (ore 12, impianto di via Petrarca) i milanesi dell’Umbo United, quinti in classifica con una partita da recuperare. Più abbordabile il compito dei campioni in carica: la Leoni Arcore se la vedrà in casa (ore 12.30, Centro sportivo comunale, campo in sintetico) con il Concorezzo Fc., penultimo con sei punti. I Gentlemen Monza fanno affidamento sul turno prenatalizio per ritornare nelle posizioni che contano. Bisognerà spiegarlo all’Agrate Rondeau Cafè, che appaia la formazione in sesta posizione a quota 13. I monzesi hanno però disputato un incontro in meno. Il confronto tra le due formazioni è previsto alle 13.30 a Carugate nell’impianto di via del Ginestrino.

Gianni Gresio