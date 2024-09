Canaletto profeta in patria. Il torneo Bartoletti è suo

Il Canaletto Sepor conquista il 3° Memorial ‘Paolo Bartoletti’, rassegna per Esordienti 2012 inserita nel ‘Settembre Canarino 2024’, che la società dedica a personaggi sportivi. Bartoletti è stato preparatore dei porteri nelle giovanili dello Spezia, giocatore e allenatore nei dilettanti. I canarini di Luca Tonelli, dopo aver eliminato Tarros Sarzanese e Carrarese, hanno battuto ai rigori il Colli 2024. Gli orange di Vincenzo Vingiano hanno eliminato il Don Bosco e lo Spezia, in campo con la squadra 2013 come la Carrarese. Torneo con la regia del direttore generale Fabrizio Vaccarini e del responsabile dei tornei gialloblù Marco Biso, con un ringraziamento a Marco e Diego Brancati. Girone A: Canaletto Sepor-Tarros Sarzanese 2-0 (Polloni, Secci), Carrarese-Tarros Sarzanese 6-0 (Sforzi 2, Federici, Agliano, Fiacchi, Marcias), Canaletto-Carrarese 1-0 (Secci). Classifica: Canaletto 6, Carrarese 3, Tarros 0. Girone B: Don 0-1 (Davini), Colli-Don Bosco 1-0 (Cioli), Spezia-Colli 0-1 (De Mola). Classifica: Colli Spezia 3, Don Bosco 0. Finali. 5°/6° posto: Tarros-Don Bosco 2-1 (Mattioni, Simonelli; Vergari); 3°/4° posto: Spezia-Carrarese 2-0 (Davini, Iemma), 1°/2° posto: Canaletto Sepor-Colli 2024 0-0 (3-2 dcr). Canaletto: Dosa, Di Girolamo, Agnese, Folloni, Balzano, Montalti, Chanchoord, Sollano, Secci, Nouri, Orsini. Colli 2024: Bertani, Goli, Guccinelli, Mecca, Frisolini, Binochi, Pietra, De Mola, Zanetti, Spinetti, Guerri, Sciacca, Lattanzi, Bella, Manfredi, Coppedè.