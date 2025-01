Canarini, parla il centrocampista cipriota. Fermana, Mavrommatis:: "Vittoria fondamentale»

Si sta preparando in vista dello scontro diretto di Isernia domenica prossima la Fermana, con il gruppo impegnato a mantenere la testa solo ed esclusivamente in campo lasciando al di fuori altre problematiche seppur rilevanti. Testa dunque fissa sulla trasferta molisana per non gettare al vento quanto di buono è stato fatto nelle ultime due gare contro Ancona e Atletico Ascoli con sei punti all’attivo che hanno dato vigore ad un ambiente che ne aveva un gran bisogno ma soprattutto ad una classifica che oggi fa un po’ meno paura. Ma la parola d’ordine che mister Fabio Brini che stampato a lettere cubitali nella mente dei suoi atleti è continuità, quella che questo gruppo cerca da inizio stagione e che può aver avuto una svolta importante con un successo interno che mancava da 280 giorno, lo scorso aprile in pratica. Ne è convinto anche Loukas Mavrommatis, classe 2006, centrocampista cipriota arrivato in estate dalla Cremonese e in pratica under titolare per quasi tutte le uscite canarine in questa stagione. "Finalmente è arrivata questa vittoria in casa dopo tanto tempo - ha sottolineato intervenendo a Lunediretta su Tv Centro Marche – era qualcosa di fondamentale per noi, per la società e per tutta la città di Fermo che aspettava questo successo". Un successo che bissa il blitz, se vogliamo a sorpresa, di sette giorni prima ad Ancona. "Due vittorie di fila sono importanti soprattutto dopo l’arrivo di mister Brini che ha portato molta esperienza. Lui ci aiuta tantissimo per affrontare al meglio le avversarie, le analizza in maniera impeccabile e siamo molto felici di questo perché indubbiamente importante per noi". Una classifica migliorata indubbiamente dopo il doppio successo ma che sarebbe anche migliore considerando quella "maledetta" penalizzazione anche se lo stesso Mavrommatis guarda oltre: "Non c’è nessun alibi del -2 ma vogliamo continuare sulla falsariga di queste due gare, siamo convinti di potercela fare a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la salvezza, anche al netto della penalizzazione". E domenica è un altro match di quelli veramente importanti in cui la Fermana, per la prima volta dopo diverse settimane, si troverà ad affrontare una squadra che ha meno punti di lei in classifica come l’Isernia e che all’andata espugnò il Bruno Recchioni con due gol di scarto. "Ad Isernia è uno scontro diretto, siamo molto vicini in classifica, vogliamo dare continuità ai risultati come ci chiede il mister. Serve sacrificio e lavoro duro in campo ma abbiamo tutto per continuare su questa falsariga". E intanto oggi intanto consueta seduta di allenamento alla Cops, prima delle rifinitura di domani allo stadio e partenza verso il Molise nel primo pomeriggio in vista del match di domenica.

Roberto Cruciani