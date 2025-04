Capezzano e Torrelaghese affrontano sfide cruciali con squadre decimate

In Prima categoria siamo alla 29ª nonché penultima giornata di campionato. Il Capezzano è 4° sicuro e deve star sotto il -10 dal Capannori 3° (ora è a -7): oggi andrà a Marlia contro la Folgor (arbitra Antonio Pacilio di Pistoia). Ultima in casa, ancora al Marco Polo Sports Center, per la Torrelaghese che ospita il Mulazzo (Simone Agabiti di Livorno).

Qui Capezzano. Riccardo Coli ritrova Domenici dopo il lungo infortunio mentre è sempre senza il 2005 Toma (stagione finita per lui) ed ha fuori anche Tancredi per infortunio e Luca Barsotti per squalifica. I capezzanotti dovrebbero insistere sul modulo 4-3-2-1, con capitan Pacini e Marsili sotto a Correia.

Qui Torrelaghese. Tante defezioni per i gialloviola: Galli si è di nuovo rotto il malleolo, Baroni ha uno stiramento al collaterale, Grossi ha il braccio ingessato per la rottura dello scafoide, Zini è influenzato e Salini ha problemi di lavoro. Mister Riccardo Belluomini darà spazio a qualche giocatore che ha giocato meno sin qui in questa stagione.