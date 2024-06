Capitan Bianchi, Morosi e Hagbe. Tre conferme in arrivo per la Robur

Il rinnovo, annuale, di Emmanuel Achy è stata l’ultima, in ordine temporale, comunicazione ufficiale della Robur, riguardo l’allestimento dell’organico stagione 2024/2025. Con il difensore è salito a sei il numero dei bianconeri, tra i protagonisti della scorsa annata sportiva, che proseguiranno il loro cammino sulle lastre. L’annuncio della sua permanenza è arrivato dopo quelli, andando in ordine di reparto, di Cavallari, Lollo, Masini, Boccardi e Galligani. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche le conferme del capitano Tommaso Bianchi (foto), comunque già provvisto di contratto, e dei giovani, classe 2004, Morosi e Hagbe. In riferimento a quest’ultimo, vera rivelazione dello scorso campionato (dalla Primavera ai cori dedicati dai tifosi, è stato un attimo), sembra che la fumata bianca sia praticamente arrivata e che a questo punto manchi giusto la comunicazione da parte della società. Un giovane, Alfred Hagbe, che è cresciuto tantissimo nella stagione, forte fisicamente, particolarmente attaccato ai colori bianconeri (con cui è cresciuto) che è riuscito a farsi apprezzare dal tecnico Lamberto Magrini e dai piani alti del Siena Fc. Un giovane su cui la Robur ha quindi deciso di investire per il futuro, prossimo e anteriore. Hagbe, come Morosi, potrà infatti usufruire, anche per la stagione che sta per iniziare, dello ‘status’ di quota dovendo giocare in Serie D, obbligatoriamente, un 2004, un 2005 e un 2006.