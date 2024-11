Capraia cerca conferme. Ponzano, missione riscatto

Le prime due squadre di Terza Categoria a scendere in campo saranno Casenuove Gambassi e Giovani Fucecchio 2000, impegnate stasera in casa nella settima giornata del girone B di Pisa rispettivamente contro Treggiaia (alle 21) e Monteserra (alle 20.45). Nello stesso raggruppamento domani alle 15.45 la capolista Ponte a Elsa riceve il Casteldelbosco, mentre domenica alle 14.30 proprio a Castel del Bosco il Calasanzio farà visita al Città di Montopoli. Infine, nel posticipo di lunedì alle 21 a Pontedera il Ponzano sarà ospite dell’Oltrera. I gialloblu empolesi cercheranno di riscattare il 3-0 casalingo subito dal Lazzeretto, che è costato l’eliminazione in Coppa Provinciale di Firenze. Una doppietta di Morelli e una precisa punizione di Valenti hanno infatti qualificato i biancorossi ai quarti contro il Carraia, mentre domani alle 16 la squadra di Peruzzi sarà impegnata a Montale per la nona giornata del torneo pistoiese.

Sempre domani, ma alle 15 a Cascine del Riccio a Firenze contro il San Paolino Caritas la capolista Capraia aprirà il decimo turno del girone A fiorentino. Domenica alle 14.30 toccherà invece a Serravalle e Cortenuova, con i primi in casa contro lo Scandicci San Giusto e i secondi a Firenze col Duccio Dini. Infine, lunedì alle 21 a Celenzano chiuderà il turno il Marcialla. Nel girone B di Lucca, poi, domenica alle 15 a Nievole il Galleno scenderà in campo contro il fanalino di coda Real Borgo Pittini.

Simone Cioni