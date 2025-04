Capraia vede il traguardo. Lotta al vertice nel girone B

Prosegue serrata la lotta per la promozione nel girone B della Terza Categoria pisana, con tre team locali protagonisti. I primi due sono le attuali capoliste con 51 punti, Casenuove Gambassi e Ponte a Elsa. Entrambe hanno vinto per 4-1 in casa, rispettivamente contro Monteserra (tripletta di Koceku e rete di Meoni) e Treggiaia (a segno Viggiano, Bettarini, Colibazzi e Del Vigo). La terza è il Calasanzio, che con i gol di Costa e Bianco fa suo il derby di Fucecchio contro il Giovani 2000 e si mantiene a meno 5 dalla vetta. Stasera i recuperi Ponte a Elsa-Casciana Termelari alle 20.45 e La Borra-Calasanzio alle 21 a Treggiaia. Proprio il fanalino di coda La Borra nell’ultimo turno è stato travolto 8-2 a domicilio dal Ponzano (doppiette di Raugei, Iacovino e Toni e centri di Mengoni e Ndiaye).

Con un’altra goleada il Capraia, capolista del girone A di Firenze, ha spazzato via il Calenzano: Pagliai, Pellegrini, Cioni, Samuele Fornai, Allegri, Boni, Cassandro e Grosso i marcatori. Il Marcialla regola 2-1 in casa il Serravalle, grazie alle reti nel primo tempo di Licari e Lobo mentre gli empolesi accorciano nella ripresa con Cissè. Geri, Brienza e Nesi firmano invece il 3-2 con cui il Cortenuova supera a Montelupo lo Scandicci San Giusto. Infine, niente da fare a Pistoia per il Lazzeretto, 4-0 nella ‘tana’ della capolista imbattuta San Felice e nel girone B di Lucca per il Galleno, 0-3 con lo Spiante.

Si.Ci.