Carcani verso Montevarchi. Resti vuole tenere Priore

Un colpo d’acceleratore al mercato dell’Aquila. Lo sta imprimendo in queste ore il direttore sportivo Donello Resti che, a quanto si è appreso sta definendo diverse operazioni per portare in rossoblù i calciatori individuati insieme all’allenatore Nico Lelli e funzionali ai due moduli adottati di solito dall’ex tecnico del Ghiviborgo. A stretto giro, dunque, dovrebbero essere ufficializzati i primi innesti nella rosa e i rumors danno da tempo per sicuro rinforzo del Montevarchi il 23enne centrocampista Davide Sesti, capitano del Figline e reduce da un’ottima annata. Come anticipato nei giorni scorsi, poi, il diesse Resti é sul punto di ottenere il sì di Tommaso Carcani, il centravanti del Ghiviborgo, 22 anni il prossimo 10 settembre, che nel campionato finito il 5 maggio ha portato in dote 12 reti a Lelli. In carriera ha indossato anche le maglie di San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano e Tau Altopascio, facendosi apprezzare per le qualità di stoccatore e la duttilità tattica. A proposito di attaccanti, il sodalizio aquilotto è intenzionato a trattenere fino alla scadenza del contratto fissata, dopo il rinnovo di alcuni mesi fa, al 30 giugno 2025, il bomber Edoardo Priore. E un altro dei calciatori che il club valdarnese medita di confermare è il vicecannoniere della squadra Cristian Rufini. Non ultime vanno segnalate le trattative ben avviate per un portiere esperto e per il 2006 che lo affiancherà.