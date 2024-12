Carlo Forte (Figc). "Collaborazione sempre più forte. Così si cresce»

Tra gli ospiti della cena degli Auguri dell’Aia Siena, Carlo Forte, presidente della delegazione provinciale di Siena della Figc. "Vi ringrazio per tutte le cose che ste facendo sui campi di calcio – ha affermato –, per la pazienza e la professionalità che sempre vi accompagnano. Noi cerchiamo di esservi vicini il più possibile: la collaborazione con la sezione Aia di Siena è sempre più forte e importante e permette di crescere sia a noi che a voi". "Riporto i saluti e gli auguri del presidente – ha aggiunto Francesco Gnarra, vice presidente Cra Toscana –. Vi invito a sfruttare queste feste per riposarvi, per staccare, visto che siamo ormai al giro di boa. Purtroppo in questo gioco ci sono anche momenti down e ricordo che in uno dei miei momenti più duri, un grande dirigente di questa sezione mi consigliò di cercare le risposte all’interno della famiglia, vi giro il consiglio".