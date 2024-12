Carpi, altra ’finale’ a Sestri: "Dipende tutto da noi"

di Davide Setti

CARPI

Un altro scontro salvezza cruciale per il Carpi che oggi alle 17,30 sul campo del Sestri Levante penultimo a -8 (11 giornate senza vittoria) proverà a chiudere al meglio un girone di andata più che soddisfacente. Lo farà in piena emergenza per i ko di Forapani, Mandelli (Puletto in mediana), Tcheuna (foto) e Verza (Rossini e uno fra Cecotti e Calanca sulle due corsie), mentre anche Sall pur convocato è dolorante a un piede. Nei liguri debutta mister Roberto Russo. "È una finale per noi – spiega mister Cristian Serpini – come lo era a Legnago. Una gara simile, che va giocata con verticalità e intensità. I tanti assenti? Non sarà un problema, i sostituti daranno il contributo che mi aspetto. Loro sono un’incognita, come sempre accade quando debutta un allenatore nuovo, mi aspetto che ci aggrediscano da subito, dovremo stare attenti a Clemenza che ha un gran piede e alla forza fisica di Parravicini. Ma come sempre dipenderà prima di tutto da noi".

Programma. La 19^ giornata: ieri sera Pineto-Rimini, oggi Legnago-Ascoli (15), Sestri-Carpi (17,30) e Campobasso-Pescara (19,45), domani Pontedera-Perugia, Ternana-Entella, Torres-Lucchese, Vis Pesaro-Milan U23 (15), Arezzo-Pianese e Gubbio-Spal (17,30). Clas. Pescara e Ternana (-2) 39, Entella 37, Torres e Vis Pesaro 32, Arezzo 29, Rimini 27, Pianese e Campobasso 24, Pineto 23, Perugia 22, Ascoli, Gubbio e Carpi 21, Lucchese e Spal (-3) 17, Pontedera e Milan U23 16, Sestri 13, Legnago 12. SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Nenci, Pittino, Montebugnoli; Rosetti, Giorno, Conti; Clemenza, Parravicini, Durmush. A disp. Sias, Fusco, Pane, De Felice, Oneto, Pavanello, Nunziatini, Brugugnone, Raggio Garibaldi, Primasso. All. Russo.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Puletto, Contiliano, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Lorenzi, Pezzolato, Calanca, Mazzoni, Mazzali, Amayah, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini

Arbitro: Castellano di Nichelino