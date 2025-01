Carpi, arriva il Milan Futuro: "Approccio fondamentale"

di Davide SettiCARPICi sono tanti motivi per cominciare bene il 2025 per il Carpi che alle 17.30 riceve il Milan Futuro. In primis onorare la memoria di Cesare Roberto, patron di Sarchio main sponsor biancorosso per la cui improvvisa scomparsa oggi la squadra giocherà col lutto al braccio (1’ di silenzio), poi l’importanza della sfida che porta al ’Cabassi’ una diretta rivale salvezza, a -9 da Calanca e compagni. Due temi che si uniscono all’incertezza della prima gara dopo la sosta col mercato aperto. "Ci sono tanti punti interrogativi – spiega mister Cristian Serpini – fra i giocatori loro in Supercoppa, qualcuno dei nostri con la febbre e l’incognita della prima gara dell’anno. Di sicuro a fare la differenza sarà l’approccio. Vista la classifica vincere sarebbe importante, anche se sono certo che il Milan si rinforzerà e non sarà una di quelle che scenderanno in D". In panchina ci saranno i tre nuovi, dopo Casarini e Campagna, come già anticipato dal Carlino, è stato ufficializzato anche il terzino sinistro 2006 Raffaele Visani ex Forlì, che ha firmato fino al 2027. "Sono molto contento dei tre innesti – prosegue –, perché hanno dato grande disponibilità, anche se non hanno i 90’. Campagna è simile a Forapani per qualità e sostanza. Casarini può fare più ruoli e ci dà molto sotto l’aspetto dell’ordine. Visani è di prospettiva, deve crescere in fase difensiva". Serpini ha ancora qualche dubbio. "Rossini aveva la febbre a 39 – conclude –altri 4-5 non sono al massimo per il virus. La quota salvezza? Sarà a 42-43 punti".

Tifosi. Per protesta contro la presenza delle squadre ’B’ i Gdl hanno annunciato che lasceranno la curva vuota nei primi 15’ della gara.

Programma. La 2^ di ritorno: Gubbio-Lucchese 3-1, Pineto-Sestri 1-0, oggi (12,30) Spal-Perugia, (15) Legnago-Campobasso, Torres-Pescara, (17,30) Carpi-Milan U23, domani (15) Pianese-Ascoli, Entella-Rimini, Arezzo-Vis Pesaro, (17,30) Ternana-Pontedera. Classifica: Pescara, Ternana (-2) ed Entella 41, Torres 36, Vis Pesaro e Arezzo 35, Rimini 29, Pineto 28, Gubbio, Pianese, Carpi, Ascoli e Campobasso 25, Perugia 23, Pontedera 20, Lucchese e Spal (-3) 19, Milan U23 e Sestri 16, Legnago 13. Dal campo. Nei biancorossi out Mandelli, Forapani, Tcheuna e Sall, dal 1’ la squadra di Rimini. Nel Milan mancano i 7 in Arabia fra cui Camarda e Jimenez, c’è il nuovo Magrassi (dalla B della Cittadella) e alcuni Primavera fra cui Ibrahimovic junior.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Puletto, Contiliano, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Verza, Rossini, Mazzali, Visani, Mazzoni, Amayah, Nardi, Casarini, Campagna, Stanzani. All. Serpini.

MILAN FUTURO (3-4-1-2): Nava; Zukic, Minotti, Coubis; Fall, Hodzic, Stalmach, Bozzolan; Sia, Alesi; Magrassi. A disp. Pittarella, D’Alessio, Malaspina, Omoregbe, Longo, Ibrahimovic, Liberali, Dutu, Sala, Magni. All. Bonera. All. Bonera.

Arbitro: Cappai di Cagliari.