Carpi, Campagna vicino. É il sostituto di Forapani

di Davide SettiCARPIIl mercato aprirà solo con l’anno nuovo ma in casa Carpi il nome forte è quello di Simone Campagna. Il centrocampista classe 2002 dell’Ascoli è l’obiettivo numero uno per la mediana: mezz’ala di potenza e con caratteristiche da incursore, sarebbe il sostituto ideale per Forapani. Il ds Bernardi è al lavoro sotto traccia da qualche settimana per trovare una quadra con l’Ascoli, con cui Campagna in estate ha firmato per un anno con opzione per il secondo. La trattativa è per un arrivo a titolo definitivo e un accordo di un anno e mezzo col Carpi, di cui Campagna l’anno scorso è stato avversario con la maglia del Ravenna. Nato a Bologna, è cresciuto nei rossoblù poi ha debuttato fra i grandi al Corticella in Eccellenza conquistando la D. Nella stagione successiva in D con la squadra di Miramari ha segnato 7 reti in 35 gare (con 3 assist) nella cavalcata fino alla finale playoff vinta a Carpi, poi l’anno scorso col Ravenna per lui 32 gettoni con 3 reti e 3 assist. Con la maglia dell’Ascoli fin qui 13 presenze in campionato (2 da titolare) più 2 di Coppa di C, l’ultima a inizio dicembre. Il suo eventuale arrivo potrebbe far tramontare l’opzione di Casarini, che in ogni caso lascerà la Turris dove regna il caos (stipendi non pagati e giocatori che non vogliono tornare ad allenarsi) ma ad oggi la distanza economica rimane un problema visto che il centrocampista classe ’89 vuole un anno e mezzo di contratto. Oltre a Campagna, il Carpi interverrà anche in difesa con due terzini sinistri, il reggiano 2004 Giacomo Cavallini con cui la trattativa è ben avviata e un altro giovane (un 2005 dalla D?) per completare il reparto, visto che Panelli sta bene e non si opererà, quindi non sono previsti interventi per un centrale. Dal campo. I biancorossi si ritroveranno lunedì 30 e martedì 31 per due giorni di allenamento, poi la strada verso la sfida col Milan Futuro proseguirà da giovedì 2 gennaio.