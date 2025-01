Carpi, la carica di Theiner: "La piazza giusta per me"

di Davide SettiCARPIA 20 anni ha già una bacheca affollata di trofei Daniel Theiner, ma è da Carpi che può decollare la sua carriera. Perso Pezzolato, che il Modena ha voluto mandare altrove a giocare, il Carpi si è cautelato fra i pali con il guardiano meranese classe 2004, nuovo vice di Sorzi, presentato ieri presso ’T Motor’, affiancato dal responsabile vendite Fabrizio Marchi. "Le prime impressioni di questi giorni sono molto positive – ha spiegato Theiner – sto cercando di capire la filosofia del mister e con Sorzi c’è stato subito un bel feeling. Ho seguito le ultime gare del Carpi e Matteo sta facendo davvero bene. Ma avere uno così forte davanti è uno stimolo, nel primo anno alla Primavera del Sassuolo avevo davanti Zacchi, che in Nazionale Under 21 ed era un anno più grande di me, ma anche se sapevo che avrei giocato poco durante la settimana non ho mai mollato, per noi portieri deve essere sempre così per farsi trovare pronti. Cosa mi aspetto da questi 6 mesi a Carpi? Imparare tanto e conquistare la salvezza col Carpi, sarà la mai prima volta coi ’grandi’ lontano da casa e ho grande entusiasmo". Theiner, che ha come modelli Buffon e Maignan, al Sudtirol ha già collezionato panchine in A e B fra Sassuolo e Suditirol, dove ha conosciuto due ex biancorossi, il guardiano Poluzzi e mister Castori. "Poluzzi tiene molto a me – racconta – e appena ha saputo del Carpi mi ha detto che avrei trovato una grandissima piazza e un’ottima società in cui farmi le ossa. Col mister invece non abbiamo parlato del Carpi, le priorità al suo arrivo erano giustamente altre". In bacheca ha già due Viareggio e uno scudetto Primavera col Sassuolo. "In neroverde sono stati due anni e mezzo splendidi – ricorda – praticamente sono arrivato a gennaio 2022 e dopo due giorni abbiamo iniziato il Viareggio, dove sono riuscito a vincere due volte il premio da miglior portiere. Mi porto a casa tanti bei ricordi di persone e successi".

Mercato. A margine della presentazione del nuovo portiere biancorosso il ds Bernardi ha spiegato che "le uscite sono terminate con Pezzolato e penso che Theiner sia il profilo perfetto per noi, giovani ma che ha già assaporato il clima del professionismo. Ora lavoriamo per un terzino sinistro, poi vediamo davanti. Rigo e Fossati? Sono due nomi ma non i soli".

Dal campo. Arriva qualche buona notizia da San Felice: Figoli ha smaltito la febbre, ieri hanno lavorato anche Casarini, Campagna e Calanca che però hanno pochi allenamenti e sul loro impiego si deciderà oggi in rifinitura. Niente da fare per Sall, Contiliano oltre ai soliti Tcheuna e Mandelli.