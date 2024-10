Carpi - Lucchese: 91° minuto, le proteste. Gorgone: "Il fallo in area era nettissimo"

Ai punti avrebbe meritato di vincere la Lucchese, per le occasioni create nel primo tempo, all’inizio con Catanese, poi con un destro rasoterra di Costantino che ha… danzato sulla linea della porta avversaria, prima di perdersi sul fondo. Ma, soprattutto, se l’arbitro Zago avesse decretato il giusto rigore per un fallo di Dumbravanu in piena area di rigore emiliana (ora ci pare si stia esagerando con le… disattenzioni arbitrali).

I rossoneri, dopo essere stati salvati dal palo sulla botta ravvicinata di Saporetti, hanno rischiato la beffa nel finale, ma, per fortuna, Fazzi ha salvato "capra e cavoli", come si dice, su una conclusione di Calanca a portiere battuto. E, così, alla fine è venuto fuori un pareggio che permette alla Lucchese di fare un piccolo passo in avanti, ma sempre fuori dalla "top ten".

Per la cronaca i rossoneri non vincono da un mese, quando espugnarono il "Del Duca" di Ascoli. Peccato per il "giallo" esagerato a Quirini che costringerà il laterale, anche ieri tra i migliori, a saltare la sfida di domenica, al "Porta Elisa" contro la capolista Pescara.

Nel dopo-partita nessun dirigente rossonero in sala stampa. Solo più tardi l’addetto stampa della Lucchese ha raccolto le dichiarazioni di Gorgone che riportiamo. "Secondo me – ha affermato il trainer – potevamo portare a casa i tre punti con un pizzico di fortuna e convinzione in più. Solo negli ultimi quindici minuti siamo un po’ calati. Nel complesso dico che sono due punti persi, ma in maniera meno netta rispetto alle partite contro Sestri Levante, Pianese e Milan Futuro". Poi, sull’episodio del rigore non concesso, il tecnico ha aggiunto: "Penso che il rigore fosse netto. A noi fischiamo rigori contro molto meno limpidi di questo. Sono episodi che spostano tantissimo l’esito delle partite. Forse ci è mancata la necessaria qualità nell’ultima giocata, con il Carpi che si era compattato dietro. I ragazzi stanno dando tanto e meriterebbero di raccogliere di più".

Infine, sull’ammonizione a Quirini, Gorgone ha detto: "Ettore ha disputato una grande partita e ci mancherà contro il Pescara. Come ci sono mancati un po’ gli “strappi” che di solito può darci Antoni e che sono fondamentali negli ultimi trenta metri per creare problemi agli avversari; ma anche Visconti ha disputato una buona partita, sia pure con caratteristiche diverse. Sono contento, perché non abbiamo preso gol". Quirini è stato trasformato da Gorgone in mezz’ala offensiva, oltretutto con buoni risultati, dal momento che, molto spesso, è il più pericoloso. E, come succede ormai da tempo, anche a Carpi non si è visto alcun dirigente: la Lucchese è sola con se stessa.

Emiliano Pellegrini