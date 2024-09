Carpi, pareggio e rimpianti. Un rigore salva i ’diavolini’

milan futuro

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi (28’st Coubis), Bozzolan; Zeroli, Sandri (38’st Longo); Cuenca, Hodzic (1’st Vos), Traorè (1’st Fall); Camarda (43’st Malaspina). A disp.: Mastrantonio, Colzani, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Magni, Sia, Gala, Turco. All. Bonera

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Contiliano, Mandelli, ùForapani; Cortesi (4’st Figoli); Saporetti (14’st Stanzani), Gerbi (14’st Sall). A disp.: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Nardi, Sereni. All. Serpini

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Reti: 17’ Zagnoni, 23’st (rig.) Camarda

Note: spettatori 1295. Ammoniti Forapani, Gerbi, Bertesaghi, Figoli, Jimenez. Angoli. Recupero 4’pt e 5’st.

Il retrogusto rimane amaro, un po’ come quello col Rimini. Il secondo pareggio di fila mantiene il Carpi imbattuto, ma col Milan Futuro i rossoneri pareggiano con un rigore che ha visto solo l’incerto arbitro Di Marco di Ciampino a metà ripresa. L’1-1 non rende del tutto merito alla squadra di Serpini, brava a passare per prima con Zagnoni e a spegnere la fiammate rossonere della ripresa, senza però riuscire a concretizzare in contropiede un paio di occasioni che sarebbero valse il successo. Le novità di Cortesi e Saporetti davanti accompagnano il primo Carpi da trasferta, che per 7 undicesimi assomiglia a quello della vittoria in D.

Il Milan schiera titolari le 4 ’stelle’ 4 convocate da Fonseca sabato sera a Roma con la Lazio. Ma è Jimenez il più attivo dei rossoneri a destra, anche se è il Carpi che dopo 10’ prende in mano la gara. Il mancino alto di Saporetti (dopo dialogo con Gerbi) e quello fuori di poco di Cortesi dopo la gran discesa di Tcheuna sono le avvisaglie del gol, che arriva da palla ferma. È Zagnoni che prende il tempo a tutti con la nuca in area sulla punizione perfetta di Mandelli. Il Carpi non specula sull’1-0 ma continua a giocare, a parte una discesa del solito Jimenez con chiusura decisiva di Contiliano, la squadra di Serpini tiene il campo con personalità. La palla del 2-0 capita a Gerbi, che dopo l’ennesimo sfondamento di Tcheuna calibra male il diagonale. Nella ripresa Bonera si gioca subito il ’colpo’ Vos, ex Ajax appena arrivato per 5 milioni, che cambia l’inerzia del match. I rossoneri con Sandri chiamano alla prima vera parata Sorzi. Il Carpi soffre ma si fa sentire di rimessa, con Forapani che calibra male l’assist per Saporetti, preceduto dal portiere Nava sul più bello.

Poi un contatto più che dubbio in area fra Panelli e Camarda porta l’incerto Di Marco a fischiare un rigore che lo stesso Camarda trasforma. Serve Sorzi poco dopo su Jimenez per evitare il 2-0 di piede, poi il Carpi torna padrone del campo e con Stanzani e Sall ha le occasioni in ripartenza per vincerla, ma l’assist è sempre leggermente lungo. Così al 95’ Cuenca da due passi spara alta la palla della possibile beffa.

Davide Setti