Carpi salvo: Calanca torna capitano e guida la vittoria decisiva

È davvero un segno del destino se nel giorno della salvezza matematica la fascia da capitano torna al braccio, dopo 3 mesi, di chi c’era 4 anni fa quando il Carpi è ripartito dalle cenere. Alessandro Calanca è stato uno dei migliori nel colpo di terni che vale la salvezza. "Una vittoria stupenda – spiega – dopo una grande gara in cui siamo sempre riusciti a proporre il nostro gioco nelle due fasi e penso che sia stata una vittoria meritata. Non giocavo da un po’ ed essere tornato con la fascia al braccio è bellissimo, una grande emozione, un cerchio che si chiude dopo lo strepitoso cammino dell’anno scorso. Chiudere con la salvezza in uno stadio così con questa gara penso che sia una delle emozioni più grandi di questi 4 anni. La chiave della vittoria? Abbiamo tenuto al minimo il loro super attacco grazie al lavoro di tutti, in primis centrocampisti e attaccanti". In casa ternana mastica amaro mister Fabio Liverani. "La B diretta ormai è sfumata, peccato per le occasioni dei primi 45’. Sul gol forse c’era un offside loro prima, ma eravamo troppo contati e ci sono mancate le forze".