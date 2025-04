Carpi sfida la Torres a Sassari: storia di incontri in Sardegna

CARPIQuella di lunedì a Sassari con la Torres sarà la sesta volta per il Carpi in Sardegna. I precedenti sull’isola fin qui raccontano di due vittorie, un pareggio e 2 sconfitte distribuiti fra tre differenti avversari. Per il primo ’sbarco’ sardo bisogna andare indietro alla stagione di Serie C 1965-66, anno nero per i biancorossi, che passano dalle mani del dimissionario Giaroli a quelle di Primo Sentimenti, ma non evitano la retrocessione all’ultimo posto, pur tornando da Sassari con uno 0-0 nella sfida con la Torres. Passa un decennio, stagione 1974-75, e il film si ripete: Carpi di nuovo in C sull’isola, sempre con la Torres e di nuovo ultimo e retrocesso. Anche questa volta la squadra affidata a Binacchi poi sostituito da Malavasi e quindi da ’Ciccio’ Siligardi non ingrana anche se a Sassari riesce a imporsi 1-0 col di Gallina di fronte ai rossoblù che arriveranno penultimi. Per un nuovo viaggio in Sardegna c’è da attendere altri 24 anni e la stagione è sempre disgraziata perché la C2 del 1999-2000 si chiude col Carpi ultimo che poi in estate fallisce. Nel girone ’B’ ci sono due sarde, la Torres che vincerà il girone e a Sassari rifilerà un netto 2-0 ai biancorossi di Specchia, e il Tempio (che invece retrocederà col Carpi), sul cui campo il Carpi perde 1-0. Una gara con una coda movimentata in aeroporto, dove alcuni tifosi biancorossi al rientro hanno un battibecco con l’arbitro della gara Gasparoni di Ancona che porterà alla squalifica del ’Cabassi’, con la gara successiva col Padova che si dovrà giocare a Mantova. L’ultimo viaggio sardo è infine quello del 2010-11 in C2 col successo della squadra di Sottili, che poi salirà in C1, firmato da Fabiano contro la Villacidrese.

Dal campo. Ieri alla ripresa all’antistadio Fossati, Tcheuna e Forapani hanno lavorato a parte, coi primi due che oggi avranno l’ecografia di chiusura e potrebbero tornare in gruppo in vista di lunedì. Fermo Rigo, che verrà valutato.In foto: Gerbi all’andata.Davide Setti