Carpi Suggestione Taugourdeau

di Davide Setti

CARPI

La conferma di Cristian Serpini e l’addio col ds Riccardo Motta (sommerso sui social dai messaggi di affetto dei tifosi biancorossi dopo l’annuncio) hanno definito il primo passo ufficiale della stagione di Serie C del Carpi, che si sta concentrando sulla caccia al nuovo ds con i nomi di Bernardi, Serafini e Bedin che rimangono in pole, anche se il presidente Lazzaretti si concentrerà sul nuovo dirigente solo da mercoledì 5, dopo l’iscrizione.

Intanto il nuovo Carpi dovrebbe muovere i primi passi fra il 15 e il 16 luglio col raduno, poi si partirà per il ritiro che salvo sorprese sarà ancora a Fiumalbo. In biancorosso dovrebbe esserci anche Simone Saporetti, che intervenuto ai microfoni del sito tuttoc.com ha parlato anche del suo futuro, senza sbilanciarsi troppo. "Non ho parlato col mio agente De Marchi ancora – ha spiegato il bomber –, ci siamo dati del tempo per goderci la pausa e poi ci aggiorneremo. Mi auguro il meglio e spero di poter stare nei professionisti".

Il Carpi rimane dunque alla finestra, anche perché il bomber ha molte richieste, ma spera di poterlo trattenere. Pur senza un uomo che si occupa ancora di mercato, sono tanti i nomi che son o stati accostati ai biancorossi in queste settimane. Uno di questi è Anthony Taugourdeau, classe ’89, vecchia conoscenza carpigiana della stagione 2009-10 in D, la prima dell’era Bonacini culminata col ripescaggio in C2, quando l’allora ds Gian Domenico Costi lo prese dal Pisa, risultando uno dei migliori della stagione che poi gli spalancò le porte del professionismo. Negli anni il centrocampista francese si è affermato fra B e C come mezz’ala e ultimamente da regista (oltre 350 gare con 50 reti fra Prato, Albinoleffe, Piacenza, Trapani, Vicenza, Venezia, Turris) e l’anno sorso è stato una ’colonna’ del Lumezzane (35 gare e 3 reti) arrivato ai playoff. Taugourdeau è rimasto legato affettivamente a Carpi dove ha messo su famiglia e con Mandelli comporrebbe una coppia di registi di grande affidabilità. Un altro nome accostato al Carpi è quello di Gaetano Monachello (’94), seconda punta che col Mantova è salito in B giocando 32 gare con un gol, ma fra i cadetti (dove è già stato con Lanciano, Bari, Ternana, Palermo, Ascoli, Pescara, Pordenone e Venezia) potrebbe non rimanere perché in scadenza a fine giugno. In difesa il nome caldo è quello di Davide Zagnoni (’95), già con mister Serpini a Lentigione e già cercato la scorsa estate dal Carpi, centrale capace di segnare anche su calcio da fermo che alla Vis Pesaro (dove ha un altro anno di contratto) ha giocato 34 gare con 3 reti.