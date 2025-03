Carrarese: al ’Durso’ di Bolzano non ci sarà il pienone. Il Sudtirolo è in salute. Torna il terzino Veseli

Se la Carrarese lamenta defezioni a iosa il Sudtirol anche da questo punto di vista se la sta passando molto meglio. In infermeria sono rimasti soltanto i lungodegenti Arrigoni, Vimercati e Zedadka a cui da tempo ormai mister Castori si è abituato a fare a meno. Rispetto alla gara col Cittadella il tecnico degli altoatesini riavrà a disposizione anche il terzino sinistro albanese Veseli che era rimasto fuori a causa della febbre.

La squadra biancazzurra è in grande salute testimoniata dai risultati quasi miracolosi di questo girone di ritorno. Squadra che vince non si cambia e seguendo questo adagio non dovremmo aspettarci particolari cambiamenti nell’undici bolzanino, reduce dalla roboante vittoria contro il Cittadella.

Domani allo stadio Druso non ci sarà il pienone. In casa il Sudtirol è seguito al massimo da 2500/3000 tifosi rispetto alla capienza di oltre 5000 spettatori. A questa quota orientativa andrà aggiunta la rappresentanza carrarina che ha già superato le 200 unità.

Gianluca Bondielli