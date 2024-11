Carrarese Appuntamento con Papa Francesco. Maglia speciale in dono al sommo pontefice

Appuntamento con papa Francesco questa mattina per la Carrarese che verrà ricevuta in udienza privata dal Santo Padre alle ore 9. La comitiva azzurra, dopo aver ricevuto la benedizione del sommo pontefice e averlo omaggiato di una maglia speciale, ripartirà immediatamente tornando ad allenarsi a Carrara già nel pomeriggio. Il tecnico Antonio Calabro ha già chiarito come sfrutterà questa pausa del campionato.

"Quando ci sono queste soste si ritiene opportuno andare a lavorare su cose che non sono soltanto fisiche ma anche tattiche – ha spiegato il tecnico di Melendugno – che in una settimana tipo non sei in grado di fare. Io penso che la nostra squadra debba mantenere determinati concetti base, quelli positivi che ci stanno portando dei risultati, ma sono convinto che con degli accorgimenti tattici possa fare qualcosa di meglio. E’ ovvio che un lavoro del genere non è fattibile all’interno di una settimana tipo dove sei concentrato soprattutto sull’avversario ma la sosta mi può permettere, anche grazie al fatto che regaliamo pochi giocatori alle nazionali ed abbiamo quasi tutti gli effettivi a disposizione, di inserire qualcosa a livello tattico che potrà rivelarsi per me di grande aiuto per questa squadra".

La sosta, oltre che per ampliare il bagaglio tattico, servirà anche per dar tempo di rimettersi in sesto ai vari giocatori acciaccati. Per Belloni, che aveva avuto un indurimento dopo un contrasto in allenamento, sembra non si tratti di niente di grave. Da valutare giorno per giorno, invece, le condizioni di Coppolaro e Falco. Il difensore di Benevento è uscito a Modena dopo neppure mezzora per un problema al polpaccio. Nel caso non dovesse farcela al suo posto si aprirebbe un ballottaggio allargato che coinvolgerebbe Oliana e Guarino, che al momento è in nazionale Under 21, ma potrebbe comprendere anche Hermannsson, vistosi relegato in tribuna nelle ultime uscite.

In Serie B, infine, non si ferma il valzer delle panchine. Dopo l’esonero di Martusciello alla Salernitana, sostituito dal ritorno di Colantuono, anche la Cremonese ha mandato via Corini richiamando al suo posto Stroppa. Salgono così a 8 i cambiamenti di tecnici da inizio campionato.