Carrarese Azzurri più solidi, ora mancano i gol. La svolta è arrivata dopo il derby alla Spezia

La Carrarese dopo il derby ha ’svoltato’ e i numeri stanno lì a certificarlo. La squadra apuana ha raggranellato 5 punti nelle ultime 3 partite e sta mettendo in fila la sua prima striscia di risultati positivi nel campionato di serie B. Il tecnico Calabro ha innanzitutto registrato la retroguardia. Dopo la sfida di Spezia gli azzurri erano ultimi in classifica con la peggior difesa del girone e 12 reti sul groppone. Il giro di vite è stato evidente. Contro Reggiana e Frosinone Bleve ha mantenuto la porta inviolata mentre domenica è stato battuto soltanto per un episodio, un rigore del tutto casuale, all’interno di un match nel quale il Mantova ha fatto solo 2 tiri in porta. Adesso la Carrarese ha ben 7 squadre davanti a lei alla voce ’gol subiti’. Alla svolta ha contribuito sicuramente il riposizionamento al centro della difesa di Illanes che, al netto di qualche fallo gratuito, è giocatore di temperamento che abbina una grintosa marcatura sull’uomo a buone letture difensive. Al di là degli interpreti, comunque, la ritrovata impermeabilità della squadra è legata ad un discorso più generale, a un certosino lavoro fatto sugli errori commessi nelle precedenti gare e a una maggior filtro garantito dagli altri reparti.

Se ha ritrovato solidità, la Carrarese non ha migliorato la finalizzazione anche se non ha perso la sua vocazione a offendere. Contro il Mantova ha tirato 16 volte, contro la Reggiana 17. Il limite della squadra rimane però la concretizzazione della produzione offensiva. Gli azzurri faticano tremendamente a buttarla dentro. Fin qui hanno segnato 8 gol in 9 gare. Solo Cittadella (5), Frosinone (6) e Cosenza (7) hanno fatto peggio. All’appello mancano soprattutto le reti degli attaccanti. A parte Finotto e Cerri, entrati una volta nel tabellino dei marcatori, tutti gli altri componenti del reparto offensivo sono ancora all’asciutto. La parte del leone la sta facendo Schiavi, autore di 3 gol, mentre gli altri marcatori azzurri sono stati Bouah, Oliana e Cicconi. Il prossimo passo nel percorso di miglioramento della Carrarese dovrà essere proprio incentrato sulla ricerca di meccanismi, posizioni e interpreti atti ad agevolare la via del gol.

Intanto il ritorno allo stadio dei Marmi è coinciso con una multa. Il Giudice sportivo ha inflitto infatti un’ammenda di 2mila euro alla società azzura "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara con il Mantova, lanciato due petardi nel recinto di gioco". Quello del giudice è anche un ’avvertimento’ per il futuro, e non solo alla Carrarese, perchè nella sua sentenza ha sottolineato il fatto che nell’ultimo turno di campionato "sostenitori delle società Bari, Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana e Spezia hanno introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)". Le sanzioni potrebbero aggravarsi.

Gianluca Bondielli