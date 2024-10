Girone A. Derby alla FeralpiSalò. Il Lecco scivola fuori dalla zona playoff

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò di Diana (nella foto) supera il Lecco nel finale e sale in quarta posizione. È terminata col meritato successo dei leoni del Garda l’attesa sfida tra due squadre che, dopo essere retrocesse insieme l’anno scorso, puntano a un campionato di vertice. nonostante il quarto ko in cinque gare per il Lecco. La Feralpi ha iniziato meglio la partita, al 2’ e al 15’ Furlan è decisivo su Cavuoti, la seconda con l’attaccante dei leoni lanciato in contropiede. Nel finale della prima frazione, il Lecco alza il baricentro ma non crea pericoli. FeralpiSalò in vantaggio al 4’ del secondo tempo con un gran colpo di tacco di Di Molfetta che, appostato sul primo palo, mette in rete l’assist di Pietrelli. Al 15’ il Lecco, fin lì in difficoltà, pareggia. Ionita al centro, sponda di Galeandro e Frigerio di testa sigla l’1-1. Lecco vicino al gol al 24’, con Tordini e Galeandro, e al 27’ con Tordini, tiro dalla distanza parato in due tempi da Rinaldi, mentre alla mezzora è Maistrello di testa a sfiorare la traversa. La partita la decide Pietrelli che, a 10’ dalla fine, brucia Lepore sulla sinistra e lascia partire un potente tiro cross da posizione defilata sorprendendo Furlan. Fulvio D’Eri