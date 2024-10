L’Ancona si prende il derby. Gol lampo firmato Alluci, la Recanatese in 10 va ko

Ancona

1

Recanatese

0

(3-4-1-2): Laukzemis 6; Boccardi 6, Codromaz 6, Magnanini 6 (1’ st Rovinelli 6,5); Pecci 6, Gulinatti 6, Alluci 7, Marino 6,5 (45’ st Bugari ng); Belcastro 6 (21’ st Gianelli 6); Martiniello 5,5 (33’ st Amadori ng), Azurunwa 5,5 (28’ st Useini 6). A disp. Bianchi, Merighi, Sambou, Savor. All. Gadda 6.

RECANATESE (4-3-2-1): Del Bello 6; E. Ferrante 6, Bellusci 6, Cusumano 5,5 (20’ st Valleja 6); D. Ferrante 5,5, Raparo 5, Canonici 5,5 (32’ st Masi ng), Marchegiani 5,5; Alfieri 5,5 (44’ De Melo 6), D’Angelo 5,5; Pepa 5 (12’ st Gomez 6). A disp. Verdini, Manfredi, Guidobaldi, Pesaresi, Bruzzechesse. All. Filippi 6.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino.

Rete: 3’ Alluci.

Note: ammoniti Raparo, Belcastro, Alfieri, Cusumano, Gulinatti, Boccardi, E. Ferrante; espulso all’11’ st Raparo per sec. amm.; spettatori: 2.604 compresi abbonati e un centinaio di ospiti, incasso 8144 euro; recuperi: 3’ + 4’.

Il derby se lo aggiudica l’Ancona, anche se lo spettacolo al Del Conero non è certo esaltante. La squadra di Gadda ha il merito di crederci e quello di approcciare nel modo giusto la partita passando subito in vantaggio, fallendo poi a ripetizione il colpo del ko, in due circostanze in modo davvero clamoroso. Ma all’Ancona va benissimo così: in un momento molto difficile in cui la squadra sembra giocare anche contro i propri fantasmi, Boccardi e compagni ritrovano i tre punti davanti al proprio pubblico anche se con una prestazione modesta, sicuramente condizionata dal momento. Condizionata anche dall’avversario, una Recanatese che ha il demerito di scendere in campo senza la giusta attenzione per evitare il gol dopo pochi minuti. La squadra di Filippi, però, nonostante le pesanti assenze nel reparto offensivo, gioca bene e, soprattutto nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, prova sempre e fino in fondo a inseguire il gol del pareggio, anche se non riesce mai a impensierire l’Ancona che un po’ impaurita porta a casa una vittoria legittimata dal gol e dalle due incredibili occasioni gettate al vento. I dorici trovano il gol partita dopo pochi minuti: azione insistita in area della Recanatese, alla fine è Alluci da pochi metri a battere Del Bello. Nel finale Martiniello solo davanti a Del Bello calcia incredibilmente fuori. È il termometro del momento buio dell’Ancona, che nella ripresa mette subito dentro Rovinelli per l’infortunato Magnanini. Al resto ci pensa la Recanatese, che parte bene ma dopo 11’ perde capitan Raparo per doppio giallo. L’Ancona non brilla, bada al sodo e fallisce numerose occasioni per piazzare il raddoppio in contropiede, la Recanatese spende ogni goccia d’energia residua sino in fondo, fin quando Amadori imita Martiniello a tu per tu con Del Bello. Per l’Ancona tre punti per tornare a sorridere.